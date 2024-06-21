В 11 регионах, включая Самарскую область, в 2025 году сократят иностранную рабочую силу

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Допустимую долю иностранных работников сократят в 11 регионах России в 2025 году, сообщили в Минтруде.

"Минтруд России с учетом предложений от регионов разработал проект постановления о сокращении в них допустимой доли иностранных работников на 2025 год", - говорится в сообщении ведомства. В числе этих регионов - Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Амурская области, республики Удмуртия и Дагестан, Краснодарский и Красноярский края.

Отмечается, что в Дагестане, например, на 30% уменьшена квота на использование трудовых мигрантов в строительстве, в Краснодарском крае - наполовину сокращено их количество в обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве. В Красноярском крае ограничение на труд иностранцев установлено в сфере выращивания овощей, а в Калужской области - на производстве детского питания и диетических продуктов.

"В целом за исключением региональных особенностей установленная на этот год допустимая доля иностранных работников сохраняется", - отмечают в Минтруде. Так, в 2025 году останется запрет на привлечение к работе мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков, пишет РГ.