Уровень безработицы в Самарской области резко сократился в декабре 2020 года

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К началу 2021 года на учете в службах занятости Самарской области стояли 44,9 тыс. человек, не имеющих работы. Из них официальный статус безработного получили только 43,8 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Самарастата. У работодателей к началу года было только 29,5 тыс. вакансий.

По официальным данным, уровень безработицы в области в декабре 2020 года составлял 2,6%. При этом общее количество безработных выросло за год в три раза, сообщает статистическое ведомство (по данным областного правительства, доля безработных граждан в Самарской области к декабрю выросла в 4 раза по сравнению с показателями января 2020 года).

Всего за месяц до конца года состояние рынка труда в Самарской области было более удручающим. В конце ноября 2020 года статистическое ведомство сообщало о том, что официальный статус безработного в Самарской области на тот момент имели 59,9 тыс. человек, а на учете в службе занятости стояли 62,3 тыс. человек. Уровень безработицы составлял 4,6%.

Уровень безработицы в области начал расти с введением режима самоизоляции в конце марта. Если за первые три месяца года он, по официальным данным, составлял 3,1%, то во втором квартале, к концу июня, – 4,9%, в третьем, к концу сентября, – уже 5,2%.+

Возвращать граждан на работу правительство области планирует при помощи консультаций по поиску работы и социального контракта с малоимущими, пишет "Другой город".

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