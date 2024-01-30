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У жителей Самарской области выросла потребность в подработке

30 января 2024 09:57
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У жителей Самарской области выросла потребность в подработке

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как изменилась востребованность подработки у жителей Самарской области в 4 квартале 2023 года, и кто чаще ищет источник дополнительного дохода.

По данным исследования в 4 квартале 2023 года о наличии подработки заявили 9% жителей Самарской области, в 3 квартале года их было 8%.

Среди респондентов, у которых пока нет подработки, о ее необходимости в 4 квартале говорили 50% против 47% в 3 квартале. О том, что дополнительная работа не нужна, рассказали 37% жителей региона против 44% кварталом ранее.

Чаще других уже есть подработка у специалистов из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (17% ответов), «Маркетинг, реклама, PR» и «Медицина, фармацевтика» (по 16% ответов).

О потребности в дополнительном источнике дохода среди тех, у кого его нет, чаще говорят респонденты из сфер «Юристы» (57%), «Финансы, бухгалтерия» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 55% ответов). Считают, что не нуждаются в подработке соискатели из профессиональных областей «Добыча сырья» (54%), «Информационные технологии» (51%), «Производство, сервисное обслуживание» (49%).

В разрезе возрастов чаще остальных подработка уже есть у соискателей младше 18 лет (13%), а также у опрошенных от 45 до 54 лет (10% ответов). Еще нет, но нуждаются в ней участники исследования в возрасте старше 50 лет и младше 18 лет (каждый второй ответ), не нужен дополнительный источник дохода респондентам от 18 до 24 лет (48% ответов).

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