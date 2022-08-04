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Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС

4 августа 2022 13:47
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Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС

3 августа 2022 года в рамках Председательствования Республики Узбекистан в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Ташкенте состоялось открытие Форума глав регионов государств-членов ШОС. В нее входит 8 стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. 

Напомним, в прошлом году на Форуме глав регионов ШОС Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание на увеличение общего объема внешнеторгового оборота Самарской области со странами-членами ШОС, отметив, что  межрегиональное сотрудничество стран ШОС, имеет взаимовыгодную основу. Такое сотрудничество способствует не только экономическому сближению регионов, но и сближению народов, взаимопроникновению культур, знакомству с национальными традициями, что крайне важно для нашего многонационального региона. Тогда Глава региона отметил возрастающую роль туристического взаимодействия в развитии партнерских отношений.

На форуме 2022 года делегацию Самарского региона возглавил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Основной целью Форума является привлечение внимания стран-участниц ШОС к вопросам дальнейшего развития туризма, культуры и сельского хозяйства.

В программу двухдневного мероприятия включены пленарное заседание и три тематические панельные сессии. В ходе панельной сессии «Развитие туризма среди регионов стран ШОС» состоялась презентация туристских и инвестиционных возможностей Самарской области.

 «Самарская область – один из немногих регионов России, получивших приглашение на Форум. По данным национального туристического рейтинга, в 2021 году Самарская область вошла в ТОП-10 и поднялась на несколько позиций выше по сравнению с предыдущими годами.  Сегодня мы находимся в ТОП-10 национального рейтинга инвестиционного климата страны. Наш регион предлагает широкий выбор инвестиционных площадок с развитой инфраструктурой, оптимальной доступностью и ценой ресурсов для реализации любых проектов», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме того, состоялась личная встреча министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с заместителем министра туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Бахтиёром Ибрагимовым, в рамках которой обсудили основные перспективы взаимодействия и возможности организации информационных туров между регионами Республики Узбекистан и Самарской области для презентации туристических возможностей обеих сторон.

Данный Форум позволит наладить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с регионами-участниками Форума и расширить географию приезжающих в губернию туристов.

Теги: В центре внимания

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