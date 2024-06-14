цены на вторичном рынке жилья Самары перешли от роста к стагнации

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По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, рост цен на вторичное жилье в крупнейших российских городах начал замедляться: в среднем за май “вторичка” в миллионниках прибавила к цене незначительные 0,2%, в то время как в апреле этот рост составлял 0,7%. Аналогичная картина наблюдается и в горизонте года: в мае 2024 г относительно мая 2023 г рост цен на готовое жилье в городах-миллионниках составил 13,8%, однако в предыдущем месяце (апрель 2024 к апрелю 2023) этот показатель был выше и составлял 14%.

В мае стоимость квадратного метра на вторичном рынке Самары составила 113 000 рублей, за последний месяц она не изменилась, оставаясь на уровне апреля. При этом за последний год вторичное жилье в Самаре подорожало на 14,1%. Средняя полная цена вторичной квартиры в Самаре составила в мае 5,6 млн рублей.

“Относительно прошлого месяца объем предложений на вторичном рынке стагнирует (-0,2% по всем городам-миллионникам), - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, - Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке: сейчас вторичная квартира продается в среднем на три месяца дольше, чем год назад”.

Топ-5 миллионников-лидеров по стоимости квадратного метра вторичной недвижимости относительно прошлого месяца не изменился: его все так же составляют Москва (332 000 р, -0,1% за месяц), Санкт-Петербург (202 000 р, +0,3%), Казань (163 000 р, +0,8%), Нижний Новгород (128 000р, +0,5%) и Красноярск (117 000, +0,2%).

Городами, где цены на готовое жилье в мае опустились или остались на прежнем уровне являются Пермь (-0,7% до 98 000 р/кв.м), Екатеринбург (-0,2% до 115 000 р/кв.м), Москва (-0,1% до 332 000 р/кв.м), Самара (+0%, 113 000 р/кв.м), Челябинск (+0%, 95 000 р/кв.м) и Новосибирск (+0%, 112 000 р/кв.м).