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Центр поддержки экспорта Самарской области признан лучшим в стране по итогам полугодии

13 июля 2023 14:38
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Для бизнеса в Самарской области создаются все необходимые условия: реализуется широкий спектр мер поддержки, работает сеть центров «Мой бизнес».

Центр поддержки экспорта Самарской области (ЦПЭ) занял первое место в общероссийском рейтинге эффективности организаций инфраструктуры господдержки по итогам первого полугодия 2023 года.

Результаты работы региональных структур озвучили на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая прошла в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика). Событие организовал Российский экспортный центр (РЭЦ). В конференции приняли участие представители 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти.

Эксперты РЭЦ оценивали работу ЦПЭ по многим показателям: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги Центра; количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при содействии Центра; объем поддержанного экспорта, страновая диверсификация и др.

Для бизнеса в Самарской области создаются все необходимые условия: реализуется широкий спектр мер поддержки, работает сеть центров «Мой бизнес», предпринимателям оказывается содействие во всех вопросах, связанных с развитием их проектов. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области поддерживают и начинающих, и более опытных представителей бизнеса. Формирование комфортного делового климата для предпринимателей и инвесторов – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

«Активная поддержка бизнеса в Самарской области ведется по разным направлениям. Это образовательные программы, помощь в продвижении, имущественная и финансовая поддержка и многое другое, – пояснил Дмитрий Богданов. – Для предпринимателей, готовых расширять географию своих поставок, работает Центр поддержки экспорта. Специалисты помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Нашу работу с экспортерами высоко оценили на федеральном уровне. И мы приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной лучшей в стране!».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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