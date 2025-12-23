Я нашел ошибку
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
235 млн км маршрутов построили самарцы в 2025 году – Яндекс Карты подвели итоги года
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
на 15% меньше россиян встретят Новый год в самолете
В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий
Цена на серебро пробила историческую отметку
В Финляндии обвинили российских волков в убийстве почти 2 тыс. северных оленей
ЦБ понизил курс доллара до 79,31 рубля на 23 декабря
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
Цена на серебро пробила историческую отметку

56
Цена на серебро пробила историческую отметку

Фьючерсная цена на серебро с поставкой в марте 2026 года достигла исторического пика, свидетельствуют данные нью-йоркской торговой площадки Comex.

Согласно данным биржи, на момент 06:00 мск, цена на серебро росла на 3,77% и составляла $70,035 за тройскую унцию (31,1 грамма). К 06:05 мск цена фьючерсов на драгоценный металл возросла до $70,045 за унцию (+3,79%), пишет Смотрим.

Предыдущий исторический рекорд цена серебра обновила 17 декабря. Тогда он превысила $66 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила исторический максимум. По данным биржи Comex, она составила 4500 долларов за тройскую унцию. Аналитики считают, что подорожание драгоценного металла связано с инфляционными ожиданиями и геополитическими рисками.

В центре внимания
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
70
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
343
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.
22 декабря 2025  17:49
420
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
310
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
326
Весь список