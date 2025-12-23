Цена на серебро пробила историческую отметку

Фьючерсная цена на серебро с поставкой в марте 2026 года достигла исторического пика, свидетельствуют данные нью-йоркской торговой площадки Comex.

Согласно данным биржи, на момент 06:00 мск, цена на серебро росла на 3,77% и составляла $70,035 за тройскую унцию (31,1 грамма). К 06:05 мск цена фьючерсов на драгоценный металл возросла до $70,045 за унцию (+3,79%), пишет Смотрим.

Предыдущий исторический рекорд цена серебра обновила 17 декабря. Тогда он превысила $66 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила исторический максимум. По данным биржи Comex, она составила 4500 долларов за тройскую унцию. Аналитики считают, что подорожание драгоценного металла связано с инфляционными ожиданиями и геополитическими рисками.