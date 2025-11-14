Три ведущих промпредприятия региона завершили пилотные проекты по внедрению бережливого производства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Три ведущих промпредприятия региона завершили пилотные проекты по внедрению бережливого производства

14 ноября 2025 12:15
139
Внедрение бережливых технологий позволило компаниям значительно сократить производственные циклы, снизить объем незавершенного производства и нарастить выпуск продукции. 

ПАО «ЗиТ», «Скадо Производство» и «Лада Лист» завершили реализацию пилотных проектов в рамках федерального проекта «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий позволило компаниям значительно сократить производственные циклы, снизить объем незавершенного производства и нарастить выпуск продукции. 

Конкретные результаты пилотных проектов:

ПАО «ЗиТ», ключевой поставщик автомобильных генераторов для АВТОВАЗа, сократило время производственного процесса на 12%, а объем незавершенного производства — на 10%. Это позволило на 11% увеличить выпуск комплектующих для российской автомобильной промышленности. Роста удалось добиться за счет стандартизации операций и оптимизации переналадки оборудования.
Скадо Производство» (проектирование и изготовление канатных дорог для горнолыжных курортов и городской инфраструктуры) оптимизировало процессы сборки и сварки. Время изготовления сложных конструкций сократилось на 52%, а объем незавершенного производства — на 20%. Благодаря этому выработка в пилотном потоке выросла на 163%, что ускорит реализацию инфраструктурных проектов в стране.

«Лада Лист», запустившая производство экструзионного трудногорючего листа из полипропилена (успешная замена зарубежных аналогов), снизило время производственного цикла на 20% и запасы в потоке — на 23%. Выработка предприятия, выпускающего востребованный материал для производства товаров народного потребления, увеличилась на 27%.

С 2018 года более двухсот предприятий Самарской области участвуют в федеральном проекте «Производительность труда», меняя культуру производства. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий для региональной промышленности составил 2,8 млрд рублей. Благодаря внедрению новых подходов предприятиям удалось сократить производственные циклы, уменьшить объем незавершенного производства и увеличить выпуск продукции – от автокомпонентов до промышленных материалов.

Реализация проектов стала частью системной работы региона, которая позволила Самарской области занять второе место в национальном рейтинге по эффективности внедрения федерального проекта по итогам 2024 года. 

«Второе место — это результат эффективной работы Минпромторга Самарской области, Регионального центра компетенций, а также предприятий», - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Каждый успех конкретного предприятия укрепляет позиции всего региона. Для нас важно, чтобы предприятия наращивали выпуск нужной стране продукции быстрее и без лишних затрат», - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.


 

Фото: РЦК Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
Весь список