Траты на еду — самая большая статья расходов у жителей Самарской области

167

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей Самарской области, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья (ипотеку).

44% опрошенных самарцев сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды. Чаще всего такие респонденты проживают в Хабаровском крае (57% опрошенных из этого региона назвали еду среди ключевых трат), а также в Ярославской и Новосибирской областях (по 54%). Меньше всего таких респондентов – в Удмуртской Республике (всего 22%). В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего – из сферы «Розничная торговля» (30%).

35% самарцев среди самых больших трат назвали аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы наиболее свойственны жителям Ханты-Мансийского АО (44%) и медицинским работникам (55%). И наоборот: реже всего на это тратятся жители Саратовской области (лишь 20% назвали арендную плату среди основных расходов) и работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Еще 29% рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 22% - на выплату кредитов (не ипотечных), 15% - на детей, по 11% - на транспорт и/или автомобиль, а также на лечение и лекарства, 8% - на досуг и отдых, 7% - на уход за собой. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят одежда и обувь (5%), образование (4%) а также связь, телевидение и интернет (2%).

Наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение – «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондентов 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.