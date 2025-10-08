Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране

99

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, снова заняв второе место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Результаты были обнародованы в среду, 8 октября на площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума.

«Наш технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» снова в тройке лучших в стране. И это не только признание эффективности технопарка, но и показатель зрелости всей инновационной инфраструктуры региона, которая сегодня является реальным драйвером экономики и точкой притяжения перспективных технологических проектов. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку, а всей нашей команде - за слаженную работу», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В последние годы «Жигулевская долина» стабильно входит в тройку лучших. «Наша цель – привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Рейтинг ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ. В 2025 году эксперты оценивали эффективность работы более 40 технопарков из 23 регионов.

В этом году была обновлена методика: особое внимание уделили опыту и квалификации управляющих компаний, привлечению государственной поддержки и наличию научно-производственных центров, в том числе в сфере беспилотных авиационных систем.

«Формирование итогов ежегодно осуществляет экспертный совет, в который входят представители федеральных министерств, институтов развития и экспертного сообщества. Это позволяет отражать объективную картину развития технопарков в России. В этом году методика дополнена критериями, которые учитывают современные вызовы – от низкоуглеродного развития до цифровизации и новых технологических направлений», – отметил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКиТ РФ).

Напомним, технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.

«Наш технопарк не только удерживает лидерские позиции, но и подтверждает свою значимость для национальной экономики, являясь примером для других инновационных площадок и привлекая внимание инвесторов, резидентов и партнеров», – отметил директор ГАУ «ЦИК СО» – управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.