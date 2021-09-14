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Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов

14 сентября 2021 13:41
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Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов

Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова, развитие площадки технопарка и создание условий для «выращивания» высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств – важный вектор развития региона. 

«Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих – это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение», - подчеркнул в своем Послании Глава региона. 

На сегодняшний день резидентами технопарка «Жигулевская долина» создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Сегодня технопарк помогает создавать благоприятную среду по «выращиванию» бизнеса в сфере высоких технологий от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок.

 Встреча прошла при участии министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, руководителя управляющей компании «Жигулевской долины» Александра Сергиенко, а также представителей резидентов технопарка. 

Министр презентовал возможности экосистемы технопарка. Особый акцент - развитие инновационного бизнеса через региональные и федеральные инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства, а также на создании единой платформы для привлечения частного инвестирования. 

Бизнес-омбудсмену также представили некоторые проекты резидентов технопарка. Так, компания «ИСП» представила инновационную систему пожаробезопасности – модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, интегрированного с технологией Интернет-вещей. Еще один резидент - ООО «ВЕНС» - рассказал о своем проекте «Эко-Грузовик с применением комплекса магнитной сепарации и холодного крекинга», позволяющий значительно снизить загрязнение атмосферы. Компания «ПРОММЕТЕКС» представила уникальную линейку антифрикционных добавок Fortol, адаптированных к условиям эксплуатации в сложных климатических условиях. 

«Встреча резидентов технопарка с Уполномоченным по защите прав предпринимателей – это еще одна уникальная возможность представить свои проекты, рассказать о тех мерах поддержки, которыми они пользуются, и обратить внимание на те механизмы, которые при содействии Бориса Титова можно улучшить на федеральном уровне. Мы говорили про льготные кредиты, «длинные» деньги для малого бизнеса. Очень приятно, что сами резиденты позитивно оценивают работу технопарка и те возможности, которые перед ними открываются. Одна из них – возможность презентовать свои разработки перед большим количеством людей, которые могут принимать управленческие решения, могут помочь в продвижении и развитии проектов», - сказал Дмитрий Богданов. 

Борис Титов поинтересовался у представителей компаний, какие дополнительные меры поддержки необходимо внедрить для более активного роста их бизнеса. Резиденты предложили усилить возможность получения так называемых «длинных денег» в виде льготных кредитов и долгосрочных субсидий. Дмитрий Богданов в ходе встречи также предложил вернуть субсидирование малого и среднего предпринимательства, отметив важность этой меры поддержки.

«Технопарк «Жигулевская долина» представляет одну из крупнейших «живых» систем в России, где заметно реальное развитие компаний. Здесь действительно много «умных» проектов, и резидентам здесь интересно, что очень важно. Это значит, в стенах технопарка для высокотехнологичных компаний создаются все условия для полноценного роста. Это стоит поддерживать и развивать, но с акцентом на частные инвестиции. Пока у нас не будет частных заказчиков, и весь инновационный цикл не будет распределен между инвесторами разных уровней, не только государственного, и не будет реально действующего института бизнес-ангелов, инновационный процесс в России вряд ли станет эффективным», - поделился впечатлениями от посещения технопарка в сфере высоких технологий Борис Титов.

Теги: «Жигулевская долина» технопарк

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