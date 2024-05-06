В Самаре высадили саженец крымской сосны

59

Ранее на выставке «Россия» делегация республики Крым сделала необычный подарок всем регионам к 10-летию Русской весны. Это саженец крымской сосны в знак благодарности за поддержку весной 2014 года.



«С конца марта он был на бережном хранении у наших лесников. И вот крымский саженец уже приживается на самарской земле. Для высадки растения мы выбрали знаковое место. Это Крымская площадь в Самаре. Прекрасное благоустроенное пространство, обновленное в честь воссоединения Крыма с Россией. Здесь расположены и Ялтинский маяк, и Воронцовская ротонда, и мозаичное панно в виде карты Крыма. А теперь к ним присоединился живой знак нашего единства – крымская сосна», – отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.



Этот саженец вырастили в питомнике полуострова, а его возраст около 3 лет. Крымчане говорят, что это вечнозеленое хвойное дерево – символ активного долголетия, несокрушимости и верности долгу. А живет оно почти 600 лет. Ухаживать за саженцем на Крымской площади будет муниципальное самарское предприятие «Спецремстройзеленхоз».