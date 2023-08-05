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Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год

5 августа 2023 17:02
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Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год

За последний год средняя стоимость ремонта квартир выросла на 10–15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

В конце II квартала — начале третьего текущего года цены отделки выросли примерно на 15%, сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Удорожание ремонта квартир происходит за счет увеличения стоимости материалов. Выросли цены на строительные блоки, пазогребневые плиты, утеплитель, плитку, линолеум, кабель, электроустановочные изделия. Уровень стоимости работ в целом остался прежним», — сказала заместитель директора департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Евгения Молчанова.

Также она отметила, что общая тенденция удорожания ремонта квартир прослеживается по итогам тендерных процедур за последний год.

По словам руководителя направления ремонтов и строительства федеральной компании «Этажи» Анастасии Головой, основной рост произошел из-за увеличения стоимости строительных материалов, цены же на услуги по ремонту практически остались на прежнем уровне. Наблюдается ощутимый рост цен на цемент, который в части регионов подорожал на 30–40% с начала года. Самые востребованные виды грунтовок выросли в цене на 20–25%, ламината — на 25%, обоев — на 15%, сказала она.

«Тенденцию полностью подтверждаю. Строительные материалы в среднем выросли в цене на 20%. А отдельные позиции — до 150%. В их числе импортная отделочная продукция, или отечественные бренды, на 30% и более состоящие из импортных составляющих. До 150% прибавили в цене лаки, краски и пропитки. Всё зависит от качества и класса отделочного материала. Прибавили в цене шпаклевки, штукатурки — не менее 30%», — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, основная причина подорожания — санкционное давление. Прямые поставки западных стройматериалов и сантехники в большинстве случаев прекратились, теперь их везут «окольными путями» через третьи страны. Сложности с логистикой приводят к удорожанию стройматериалов, пояснил он.

Растут цены и на мебель, отметила директор по маркетингу Mr.Doors Екатерина Хворостова.

«Еще в начале года мы делали прогнозы, учитывая все возможные факторы, оказывающие влияние на конечные цены, и пришли к значениям роста 10–15% в пределах года. Разумеется, этот прогноз не учитывает форс-мажорные обстоятельства. Пока именно в этих пределах рост зафиксирован у большинства мебельных компаний», — рассказала она.

В ближайшее время рост цен на ремонт жилья продолжится, считает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. Стоимость будет увеличиваться, пока рынок не подтянется к новым валютным условиям и организациям поставок. Бизнес вновь вынужден активнее искать новые каналы закупок, вести встречные переговоры по контрактам, искать альтернативные более доступные решения и компоненты, отметил он.

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