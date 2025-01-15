Статус резидента Сколково получили 62 компании из Самарской области

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Резидентами федерального института развития сегодня являются 62 компании из Самарской области. Получить этот статус местные инновационные предприятия и стартапы могут, оставаясь в регионе. Оператором Фонда «Сколково» в Самарской области выступает технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».



Напомним, что Самарская область входит в первую десятку регионов по уровню научно-технологического развития. В соответствующем рейтинге по итогам 2024 года губерния снова вошла в число лучших, заняв 10 место. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Подать заявку на получение статуса резидента через регоператора могут не только самарские инновационные компании, но и стартапы из других субъектов страны, в частности - Приволжского федерального округа. Уже 80 предприятий стали участниками «Сколково», а значит, могут пользоваться всеми преимуществами этого статуса. Это, в первую очередь, налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.



Руководитель дизайн-студии «ТАКО» Александр Голодяев, отметил, что компания смогла стать участником проекта «Сколково» во многом благодаря поддержке технопарка «Жигулёвская долина». «Став резидентом «Сколково», мы уже получили менторскую поддержку от Сбера, МТС, Кинопоиска. Представители этих компаний помогли понять, как сейчас устроен рынок дизайна и IT. Кроме того, статус открыл понимание рынка стартапов. В перспективе планируем воспользоваться микрогрантами», - рассказал Александр Голодяев.



Возможностями «Сколково» активно пользуется и компания «Аира Флот». По словам директора Ивана Петрова, проект получил ряд значимых мер поддержки. «Это и участие в отраслевой выставке, и микрогранты на прототипирование и патентование разработок нашей компании. Мы также воспользовались услугами специалистов инжиниринговый компании, что позволило разработать сложный узел, важный для реализации проекта», - перечислил Иван Петров.



Свой вклад в научно-технологическое развитие вносят резиденты технопарка «Жигулевская долина». Сегодня в технопарке свои проекты реализуют 310 компаний. Сама площадка регулярно подтверждает свою эффективность, и сегодня технопарк занимает второе место в стране.



«Мы создаем в регионе все необходимые условия для наших разработчиков, чтобы они могли воплощать в жизнь свои идеи, выпускать на рынок востребованные продукты, находить заинтересованных потребителей, динамично развиваться и расти», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Узнать больше о порядке и условиях получения статуса резидента «Жигулевская долина» и резидента «Сколково» можно по телефону: +7 (8482) 93-00-93, доб. 905.

Фото: департамент информационной политики СО