США ввели санкции против оператора карт "Мир"

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Власти США расширили санкции в отношении РФ. В черные списки включили Национальную систему платежных карт (НСПК) — оператора карт "Мир". Об этом говорится в сообщении Минфина страны.

Новые рестрикции затронули и ряд российских банков. Под ограничения попали Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк и другие кредитные организации, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США введут более 500 новых ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний. По его словам, причиной для усиления санкционного давления на РФ стали события на Украине и смерть Алексея Навального.

Всего под санкции попали 93 компании — 63 российских, 8 китайских и 16 турецких.

Помимо этого, США занесли в черный список посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, президента ЮГК Константина Струкова и госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, пишет Смотрим.