средняя стоимость автомобиля с пробегом в Самарской области в 2024 году снизилась почти на 11%

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Средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Самарской области по итогам прошедшего года опустилась до 1,3 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка.

За прошедший год средние цены на автомобили с пробегом снизились на 10,8% – до 1,3 миллиона рублей, сообщает Авто.ру Оценка, изучив объявления о продаже автомобилей в Самарской области с января по декабрь 2024 года*. В течение всего года сегмент автомобилей с пробегом на Авто.ру продолжал восстанавливаться, а база объявлений росла. К декабрю по сравнению с январем в регионе она увеличилась на 68%. Этот фактор вкупе с динамично меняющейся структурой предложения, то есть количеством более доступных или более дорогостоящих моделей, оказывали влияние на индикатор средней цены. Кроме того, за год портрет среднестатистического подержанного автомобиля в целом по стране претерпел изменения. Так средний возраст увеличился почти до 9 лет, а пробег приблизился к уровню 145 тысяч километров. С точки зрения представленности брендов заметного перераспределения долей не произошло. Отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%, выше расположились только Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля в среднем по России весь 2024 год составляет 3,3%.

Наиболее подешевевшими моделями стали Citroen C4 (601 тысяча рублей) и Kia Optima (1,91 млн рублей), средняя цена которых за год снизилась на 17% и 16,3% соответственно. За ними идут Renault Duster (-15,2%; в среднем 1,37 млн рублей), Renault Sandero (-14,9%; 1,23 млн рублей) и Lada Largus (-14,8%; 826 тысяч рублей).

Самый заметный рост цен среди подержанных моделей был замечен у Chevrolet Lacetti (+13,2%; 561 тысяча рублей), Chevrolet Cruze (+10,7%; 745 тысяч рублей) и Lada 2114 (+10,6%; 248 тысяч рублей).

*Средняя стоимость рассчитывается на основе объявлений о продаже автомобилей с пробегом не старше 15 лет, представленных на «Авто.ру»