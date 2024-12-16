спрос на работников в ресторанной сфере за год вырос на 45%

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Эксперты Авито Работы проанализировали спрос на сотрудников ресторанной сферы по итогам неполного 2024 года и выявили профессии с наибольшим приростом вакансий. Оказалось, что в период с января по ноябрь текущего года востребованность специалистов кухни и зала выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, вакансий для работников кухни за год стало больше на 52%, а для персонала зала — на 26%. Средние зарплатные предложения для сотрудников кухни достигли 67 995 рублей в месяц, а для работников зала — 50 199 рублей за полный рабочий день.

Среди вакансий для сотрудников кухни лидером по приросту спроса стала профессия повара-мясника — число объявлений увеличилось почти в 2 раза (+98%) при сравнении год к году. Работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 96 542 рубля в месяц при полной занятости. Стало больше предложений и для мангальщиков, специализирующихся на приготовлении блюд на открытом огне. Спрос на них вырос на 63% за год, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту роль составила 78 181 рубль в месяц при полном графике.

Популярностью у работодателей пользуются и помощники поваров — работники кухни, число вакансий для которых увеличился на 55%. Соискатели на эту позицию могут рассчитывать на среднемесячный доход около 52 004 рублей. Также в числе востребованных профессий оказались пекари и кондитеры: прирост вакансий для обеих специальностей составил 38%, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников достигли 53 011 рублей и 58 255 рублей в месяц соответственно.

Среди позиций для персонала зала самую высокую динамику спроса продемонстрировала профессия буфетчика — вакансий для этих специалистов стало больше на 76% за год, а соискатели в среднем могли рассчитывать на 48 376 рублей в месяц. Активнее в уходящем году стали искать и бариста — количество предложений выросло за год на 45%. Кандидатам предлагали в среднем около 42 188 рублей в месяц за полный рабочий день. На 22% за год выросло число вакансий для барменов. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой должности составили около 46 627 рублей в месяц.

Важно отметить, что значительную часть дохода работники зала получают за счет чаевых, суммы которых могут существенно варьироваться в зависимости от заведения, локации и трафика посетителей.