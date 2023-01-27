спрос на покупку загородных объектов в Самарской области в IV квартале 2022 года снизился на 24%

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Сокращение спроса на приобретение загородных объектов в России на «Авито Недвижимости» в последние три месяца 2022 года по сравнению с III кварталом произошло на фоне уменьшения предложения на 9% и роста цен на 10%.

За последние три месяца 2022 года спрос на приобретение загородных объектов на «Авито Недвижимости», где представлена самая большая база объектов в России, сократился на 17% по сравнению с III кварталом. Сильнее всего снизился интерес на покупку дач (-34%), что можно связать с сезонностью рынка, на 13% реже посетители платформы интересовались приобретением домов, на 11% — коттеджей, на 3% — таунхаусов. Количество предложений о продаже загородных объектов на «Авито Недвижимости» за тот же период также сократилось — в среднем на 9% по стране.

В среднем по рынку страны цена покупки загородного объекта на платформе по сравнению с III кварталом 2022 года выросла на 10%, до 2,6 млн рублей. В IV квартале средняя стоимость коттеджа составляла 8,9 млн рублей (+2% к III кв. 2022 года), таунхауса — 7,9 млн рублей (+3%), дома — 3 млн рублей (+13%), дачи — 680 тыс. рублей (+1,5%).

«Снижение спроса на объекты загородной недвижимости на 17% в четвертом квартале — явление сезонное: осень и зима традиционно не лучшее время для выбора загородной недвижимости. В то же время интерес к таким объектам снизился на 12% и по отношению к тому же периоду 2021 года, что объясняется общей экономической ситуацией в стране. Люди откладывают решение о покупке загородной недвижимости до лучших времен, поскольку для большинства она не является основным местом проживания. Будет ли этот отложенный спрос реализован в 2023 году, во многом зависит от состояния экономики, уровня платежеспособности населения и появления выгодных программ ипотечного кредитования, которые смогут поддержать рынок. Мы прогнозируем, что цены на загородную недвижимость в 2023 году могут снизиться до 8-10% в массовом сегменте и, наоборот, подрасти на 10-15% в более высоких сегментах: на это влияют стоимость импортных материалов и стандарты строительства», — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».