соискатели в 2,7 раза чаще ищут вакансии с ИИ-навыками

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Цифровизация и искусственный интеллект автоматизируют рутинные задачи, помогают в аналитике, производстве, маркетинге и медицине. Новые цифровые инструменты трансформируют рабочие процессы и порождают дополнительные требования к кандидатам – традиционные профессии всё чаще включают в себя работу с современными цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.

По данным Авито Работы, по итогам весны 2025 года соискатели стали в 2,7 раза (+172%) чаще интересоваться вакансиями, где требуются навыки работы с данными и аналитикой с использованием ИИ: это IT, управление проектами, аналитика, бухгалтерский учет и многое другое. На втором месте по приросту соискательской активности (почти в 2,5 раза; +141%) – вакансии с ИИ, связанные с текстовыми действиями: копирайтинг, SMM, PR и маркетинг и так далее. На третьем месте (прирост в 2,3 раза; +127%) – вакансии, в которых навыки ИИ требуются в графических действиях: SMM, дизайн, видеопродакшн и другие креативные профессии.

Помимо этого, на рынке появляются новые специальности. Эксперты Авито Работы подготовили подборку актуальных вакансий, где особенно ценятся навыки работы с ИИ. Среди них специалист разметки данных для обучения нейросетей, специалист по искусственному интеллекту, интегратор, операционный менеджер АИ и видеооператор.