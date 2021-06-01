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Съезд Союза машиностроителей РФ: машиностроители Самарской области вошли в пятерку лидеров

1 июня 2021 17:12
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 О том, как Самарской области удалось занять лидерские позиции, рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

Во вторник, 1 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит серию рабочих встреч и совещаний в Москве и Московской области.

В первой половине дня – участвует в работе отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России под председательством Сергея Чемезова. Цель съезда – подвести итоги деятельности СоюзМаша за 2016-2021 гг. и определить векторы развития на ближайшую пятилетку.

Открывая съезд, помощник Президента РФ Максим Орешкин зачитал приветственный адрес от имени Владимира Путина. В нем было отмечено, что нынешнее поколение машиностроителей достойно внедряет передовые разработки, наращивает производство высокотехнологичной продукции, станков, грузового транспорта, дорожной и строительной техники для качественного обновления инфраструктуры регионов.

«Подчеркну: именно от машиностроения с его уникальными инновационными экспортными возможностями во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей. Государство и впредь будет всемерно поддерживать новые, востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий, создание конкурентоспособной продукции, обеспечение лидерских позиций на глобальных рынках технологий», – отмечено в приветственном адресе Главы государства.

Также на съезде были зачитаны обращения к участникам от Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что в прошлом году основные усилия промышленного сектора были направлены на борьбу с пандемией, создание и развитие предприятий, которые отвечают за обеспечение «антиковидной» продукцией наших граждан и системы здравоохранения.

«Вместе с тем машиностроительные заводы, фабрики, цеха и конвейеры также продолжали работу даже в самые сложные дни. И сегодня, пользуясь возможностью, хотел бы отдельно всех вас поблагодарить за отзывчивость к просьбам государства, ответственность и профессионализм. Сообща нам удалось сберечь занятость, реализовать текущие проекты и инвестиционные программы перспективного развития», – отметил Денис Мантуров.

Министр обозначил основные задачи, стоящие перед отраслью. Так, в транспортной сфере машиностроителям необходимо осуществить переход к машинам с низким углеродным следом, активно внедрять технологии автономной навигации на речном транспорте, развивать производство «беспилотников», реализовывать «зеленые проекты», повышая экологичность производимой продукции.

Об итогах деятельности СоюзМаша и его региональных отделений за последние 5 лет рассказал Председатель, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.  Он подчеркнул, что в настоящее время реготделения функционируют в 72 субъектах РФ. При этом наиболее эффективно работают реготделения в Самарской, Тульской, Ростовской и Пензенской областях, Республике Башкортостан. 

 О том, как Самарской области удалось занять лидерские позиции, рассказал Глава региона Дмитрий Азаров.

Он отметил, что значительных успехов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству регионального, федерального Правительства и СоюзМаша. Сообща выстроена взвешенная, эффективная работа по развитию машиностроительного комплекса, в котором занято более 127 тысяч жителей губернии. В результате объем отгрузки в региональном машиностроительном комплексе за прошлый год составил 38,5% от общего объема промышленных товаров области.

«Успех не случаен, – отметил Дмитрий Азаров. – Региональное отделение СоюзМаша работает очень активно и всегда находится на передовой воплощения в жизнь всех идей и разработок как в технологической сфере, так и в сфере идеологической. Самое тесное сотрудничество с СоюзМашем позволяет нам достигать результатов даже в самые непростые периоды».   

Также Глава региона подчеркнул, что особую роль «СоюзМаш России» в развитии отрасли сыграл в период пандемии: «Среди мер поддержки от СоюзМаша я бы отметил и доступ производств к кредитам для пополнения оборотных средств с низкой процентной ставкой, докапитализация Фонда развития промышленности, снижение требований к банковским гарантиям для участия в государственных торгах».

В прошедший год перед Самарской областью, как и перед всей страной, стояла задача сохранить баланс между обеспечением безопасности людей и устойчивости экономики. Именно поэтому Дмитрий Азаров одним из первых в стране глав субъектов принял решение о возобновлении деятельности крупных промпредприятий с учетом соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, на совещании с Президентом страны на тему развития автомобильной промышленности, которое состоялось в апреле 2020 года, Дмитрий Азаров выступил с рядом инициатив, включая предложение о возобновлении работы предприятий производственно-сбытовой цепочки «АВТОВАЗа». Инициативы были поддержаны, благодаря чему в 2020 году в Самарской области произведено более 25% всех легковых автомобилей, выпускаемых в стране.

«Введенные ограничения, ситуация на внутренних и международных рынках формировали негативные тренды. Но сегодня, подводя итоги, можно уверенно сказать, что благодаря совместной, слаженной работе удалось избежать развития наихудшего сценария, в том числе по нашему гиганту «АВТОВАЗу», – отметил Дмитрий Азаров на Съезде. – При этом мы фиксируем не только стабилизацию, но и рост в тяжелом машиностроении, производстве машин и оборудования: в тяжелом машиностроении отгрузка продукции составила почти 105% по сравнению с 2019 годом, в производстве машин и оборудования – 118,3%. Индекс промышленного производства 109,3%».

Темп, взятый в непростом 2020 году, машиностроители региона сохраняют и сейчас. К примеру, на одном из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности – АО «РКЦ «Прогресс» – объем отгруженной продукции за 1 квартал 2021 года составил 499% к аналогичному периоду 2020 года. Предприятие продолжает создание ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». На ПАО «ОДК-Кузнецов» рост 186%. Продолжается реализация проектов по модернизации и техническому перевооружению производства. Кроме того, значимое влияние на ситуацию в отрасли оказывают АО «Тяжмаш», «Самарская кабельная компания», «Аккумуляторный завод им. Н.М.Игнатьева – АКОМ» и другие компании.

Глава региона отметил, что основная задача сейчас – сохранить взятую планку, восстановить спрос после турбулентности, а также запустить новый инвестиционный цикл. Здесь большую роль играет инициированный Президентом страны нацпроект «Производительность труда». 

«Мы с нашими коллегами из регионального СоюзМаша договорились об активном участии в этом проекте, и на сегодня 97 крупных предприятий, в том числе 48 машиностроительного комплекса, участвуют в реализации на территории Самарской области. В 2019 году рост производительности на крупных и средних предприятиях губернии составил 8,3%», – рассказал Губернатор.

Еще одно важнейшее направление совместной деятельности СаюзМаша и руководства Самарской области – развитие инновационного потенциала губернии через укрепление связей НОЦ «Инженерия будущего» и отраслевых предприятий.

«Наша общая заинтересованность в развитии инновационного потенциала региона и страны в целом стала основой для установления эффективного взаимодействия между научно-образовательным центром «Инженерия будущего» и СозМашем: 11 предприятий, входящих в СоюзМаш, стали партнерами нашего НОЦа. И, уважаемый Сергей Викторович, хочу вам сказать о том, что по итогам прошлого года наш НОЦ показал наилучшие результаты в стране благодаря вот такому сотрудничеству. Я это обещал – я это сделал», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

О векторах развития на ближайшие пять лет проинформировал первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев. Он отметил, что ключевая задача Союза заключается в создании условий для успешного достижения целей развития страны, утвержденных в июльском указе Президента РФ. Исходя из этого определены 4 направления развития Союза. Это реализация национальных проектов, внедрение инновационных технологий в производство; законотворческая деятельность; развитие профобразования и привлечение талантливой молодежи в промышленной сектор; выработка новых мер поддержки.

«На обеспечение технологического суверенитета страны нацелены научно-образовательные центры мирового уровня. Мы принимали активное участие в их формировании как индустриальные партнеры и как друзья этих центров. Большие ожидания у нас связаны с НОЦ в Туле и Самаре, учитывая их оборонную направленность», – подчеркнул Владимир Гутенев.

По итогам съезда состоялось голосование по выбору руководящих и контрольно-ревизионного органов Общероссийской общественной организации и Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». Большинством голосов руководителем профессионального объединения переизбран Сергей Чемезов.

 

Теги: в пятерке лидеров машиностроители Самарской области Съезд Союза машиностроителей РФ

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