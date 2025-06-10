Семейный фестиваль сбережений и инвестиций набирает обороты: состоится региональный этап

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На следующей неделе в Самарской области, как и во всех 29 регионах-участниках, состоится региональный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, который организован в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

Региональный оператор фестиваля в нашем регионе – Самарский финансово-экономический колледж, на его площадке и пройдут конкурсные мероприятия: квиз «Инвестиции для всех», квест «Финансовая находчивость», мастер-класс «Интерактивный калькулятор», своя игра «Накопления и накопители».

Семьи-участники – это победители из 18 муниципалитетов Самарской области, которые лучше остальных справились с заданиями первого этапа.

Семейный фестиваль сбережений и инвестиций проводится по инициативе Министерства финансов Российской Федерации. Организатором выступил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Партнёры фестиваля: НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов – НАПФ, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.

Второй год фестиваль объединяет семьи со всей страны и помогает развивать навыки управления личным и семейным бюджетом.

Победители регионального этапа отправятся в Москву на федеральный финал, в результате которого будет названа самая финансово грамотная семья России. Итоговое состязание состоится в сентябре 2025 года.