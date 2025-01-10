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Самые высокие зарплатные ожидания в 2024 году оказались у дальнобойщиков

10 января 2025 13:55
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самые высокие зарплатные ожидания в 2024 году оказались у дальнобойщиков

Эксперты Авито Работы проанализировали зарплатные ожидания соискателей, указанные в резюме, и установили, что в 2024 году на самые высокие зарплаты претендуют водители различных специальностей. Лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 году стали водители-дальнобойщики — в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 000 рублей в месяц, что на 50% больше, чем годом ранее.

Также высокий уровень зарплатных ожиданий отмечен у водителей спецтехники: бульдозеров и автокранов. Первые, как правило, указывают в резюме желаемую зарплату в среднем от 150 000 рублей в месяц, вторые — от 140 000 рублей в месяц. С 2023 года средние зарплатные ожидания у соискателей на данные профессии выросли на 25% и 40% соответственно.

В рейтинг специалистов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями также попали представители различных профессий сферы строительства: например, начальники монтажно-строительных участков, которые в среднем хотели бы получать от 120 000 рублей (+20% по сравнению с 2023 годом).

Пятое место топа занимают шеф-повара: в среднем соискатели на эти позиции в 2024 году указывали в резюме суммы от 120 000 рублей. При этом, зарплатные ожидания этих сотрудников год к году также увеличились на 20%.

«В вакансиях для рабочих специалистов работодатели зачастую сразу указывают диапазон заработной платы, чтобы привлечь соискателей. Кандидаты, в свою очередь, прописывают ожидаемый уровень дохода в своих резюме. В случае с высококвалифицированными офисными позициями тенденции поиска работы отличаются: работодатели и соискатели реже сразу обозначают зарплатные ожидания, предпочитая обсуждать их на этапе собеседования. Размер вознаграждения может значительно варьироваться в зависимости от опыта, квалификации и должности кандидата. Например, начинающий бухгалтер в среднем может рассчитывать на зарплату от 40 000 рублей в месяц, в зависимости от региона и места работы. С ростом опыта и квалификации доход возрастает: бухгалтерам со стажем 3–5 лет компании могут предлагать от 80 000 до 150 000 рублей и более», — прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы. 

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