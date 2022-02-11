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Самарцы не попали в тройку по зарплатным ожиданиям

11 февраля 2022 11:46
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Самарцы не попали в тройку по зарплатным ожиданиям
Аналитики hh.ru составили рейтинг регионов Приволжского Федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей в начале 2022 года.

Первое место в рейтинге заняла Республика Башкортостан – здесь соискатели в среднем претендуют на оплату труда в 47,9 тысяч рублей. На втором месте оказался Татарстан (41,8 тыс. руб.). Замыкает тройку Нижегородская область, где зарплатное ожидание соискателей составляет 40,8 тысяч рублей.

Наиболее скромные запросы наблюдаются среди соискателей Марий Эл (34,6 тыс. руб.), Кировской области (35,0 тыс. руб.), Чувашии (35,4 тыс. руб.) и Мордовии (35,7 тыс. руб.). В целом по Поволжью средние зарплатные ожидания соискателей в начале 2022 года равняются 41,1 тыс. руб.

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