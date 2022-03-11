Самарцам показали полные склады с сахаром и крупами

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Жители Самары отметили проблемы с некоторыми продуктами, такие как - солью и сахаром. Прилавки магазинов с этими товарами начали пустеть. Информация поступила от редакции 63.ru.

Стало известно, что в некоторых магазинах временно опустели полки магазинов Магнит и Пятёрочка. По их словам, там вели ограничение на количество товаров в одни руки.

Представители группы компаний Х5 Group сообщают, что на данный момент в регионе стремительно растет спрос на товары бакалейной группы.

Как отмечают в корпорации, что дефицита этих товаров в Самарской области нет, но из-за повышенного спроса их не успевают фасовать и отправлять в торговые точки.

Такое можно было увидеть в марте 2020 года, когда появились опасения из-за распространения коронавирусной инфекции в самарской области.

Сейчас нет дефицита товара. Например, в Ашане достаточное количество пачек. В магазине есть как сахар, так и соль. Но в магазине решили ограничить количество покупаемых пачек в одни руки.