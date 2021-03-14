Самарцам объяснили подорожание сахара на 40%

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Жителей Самарской области возмутил непрекращающийся рост цен на продукты первой необходимости.

Кучу негодований вызвали прибавившие в весе ценники на крупы, яйца, подсолнечное масло. Однако абсолютным рекордсменом выступил сахарный песок - в среднем, его стоимость выросла на 40%. Как пояснил руководитель департамента экономического развития Самары Владислав Зотов, безумство стоимости диктует одна простая вещь, от которой никуда не деться - ежегодная инфляция.

- Цены выросли на большинство позиций. Некоторые продукты подорожали на 10%, некоторые — на 20%. После вмешательства президента и правительства страны ситуация стабилизировалась. Региональные власти работали с крупными игроками, мы — с мелкой розницей, мелкооптовыми организациями. Четыре компании подключили к соглашению о неповышении цен, - рассказал глава ведомства журналистам 63.ру.

По мнению Зотова, еще один фактор, оказывающий влияние - особенность того или иного продукта. Как выяснилось, сахар производят пять крупных игроков рынка. Их небольшое количество помогает сильнее и с большей периодичностью взвинчивать цены, пишет КТВ-Луч.

- Чем больше производителей - тем выше шанс удержать цену в минимальных пределах. Не стоит сбрасывать со счетов тенденции на мировом рынке, - резюмировал руководитель департамента.

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