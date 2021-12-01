Самарской области выделено из федерального бюджета 124,6 млн рублей

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Правительство РФ на своем заседании 26 ноября утвердило распределение 19-ти регионам дотаций из федерального бюджета для частичной компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета.

Самарской области на эти цели будет выделено дополнительно 124 620,0 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член трехсторонней комиссии Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством совместно с трехсторонней комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский: «В своем прошлогоднем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать регионам две трети выпадающих из их бюджетов доходов от предоставления частным предприятиям инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Цель - стимулировать регионы активнее привлекать инвестиции, запускать новые инвестиционные проекты, способствовать росту занятости, что должно привести к усилению экономического потенциала как регионов, так всей страны. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрий Игоревича Азарова с прошлого года инвестиционным вычетом смогли воспользоваться уже 11 предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда». Благодаря этому предприятия получили возможность компенсировать часть своих затрат на приобретение нового оборудования, модернизацию, запуск высокотехнологичных производств.

Выделенная Самарской области федеральная поддержка для компенсации выпадающих средств областного бюджета от предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета являются хорошим стимулом для продолжения активной инвестиционной политики, чему в области уделяется повышенное внимание. Напомню, что руководством области применяются различные меры поддержки промышленных предприятий, например, льготные кредиты на инвестиционные проекты, которые предоставляются созданным также по инициативе губернатора региональным Фондом развития промышленности Самарской области».