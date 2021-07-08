Самарской области выделено дополнительно 528 млн рублей на строительство школы в Волжском районе

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Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Самарской области на эти цели выделено дополнительно 528 308,6 тыс. рублей, которые предусмотрены на софинансирование строительства школы на 1500 мест в Волжском районе. Школа будет построена в микрорайоне «Южный город»» поселка Придорожный сельского поселения Лопатино. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что школу планируется построить в 2023 году, так что выделенные на строительство школы средства будут поступать в область в течение трех лет. В этом году будет выделено 223 642,9 тыс. рублей, в 2022 году - 206 439,6 тыс. рублей, в 2023 году - 98 226,1 тыс. рублей.

Леонид Симановский отметил:

«Руководство Самарской области уделяет большое внимание созданию дополнительных мест для школьников, в области реализуется программа строительства и обновления школ. Самарская область стабильно входит в число регионов – передовиков по исполнению нацпроекта «Образование». Например, в Самаре, где активно развиваются новые микрорайоны, к новому учебному году уже создано почти 1700 дополнительных мест для первоклассников. Отмечу, что ряд школ, появившихся в области в последние годы, были построены с помощью федеральных средств, выделения которых мы ежегодно добивались вместе с руководством области и при поддержке партии «Единая Россия». В этом году с помощью средств федерального бюджета достроены школы в Октябрьском районе Самары на Пятой просеке, в Красноглинском районе Самары, в селе Приволжье. На этот и следующий год уже запланирована существенная федеральная поддержка для строительства школы на 1500 мест в Октябрьском районе в границах улиц Лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой и школы на 1600 мест в Автозаводском районе Тольятти. Теперь мы добились дополнительной федеральной поддержки и для строительства школы в Волжском районе. Новые школы оснащаются по самым современным стандартам, чтобы у школьников были все условия для продуктивной учебы и развития, чтобы им было комфортно и интересно учиться».