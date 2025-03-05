Самарский завод запускает программу повышения эффективности на основе принципов бережливого производства

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С помощью федерального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, АО «Самарский Электромеханический Завод» (СЭМЗ) начал реализовывать программу по внедрению принципов бережливого производства. С 2025 года федеральный проект стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает повышение производительности труда одним из приоритетных направлений для стабильного развития экономики. «На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия», — ранее сказала глава региона.

В настоящий момент внедряют бережливое производство более 190 предприятий губернии. Участниками проекта становятся предприятия различных отраслей, заинтересованные в оптимизации своих производственных процессов и повышении эффективности работы. Целью инициативы является оптимизация производственных процессов, сокращение издержек и повышение конкурентоспособности компаний на рынке.

В настоящий момент на СЭМЗ ведется обучение рабочей группы, состоящей из специалистов различных подразделений завода. Программа обучения охватывает все основные аспекты бережливого производства, включая принципы 5S, картирование потока создания ценности: визуализация и анализ производственных процессов для выявления узких мест и возможностей для оптимизации.

«Внедрение бережливого производства – это стратегически важный шаг для нашего предприятия, – комментирует генеральный директор Алексей Бирюков. – Мы уверены, что применение этих современных методов позволит нам существенно повысить эффективность производства, сократить издержки и предложить нашим клиентам еще более качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Особенно это важно в контексте производства высокотехнологичной продукции, где точность и эффективность играют ключевую роль. Мы видим большой потенциал в развитии компетенций наших сотрудников и уверены, что вместе мы сможем добиться значительных результатов».

Ожидается, что внедрение бережливого производства позволит СЭМЗ сократить производственный цикл, увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции.

«Поддержка предприятий, внедряющих современные методы управления производством, является одним из приоритетных направлений нашей работы. Инициатива по внедрению бережливого производства – это пример стремления к повышению конкурентоспособности и эффективности. Уверен, что этот проект позволит предприятиям региона укрепить свои позиции на рынке», - считает Денис Гурков, министр промышленности Самарской области.

Программа внедрения бережливого производства на СЭМЗ рассчитана на три года и включает в себя несколько этапов, начиная с обучения и заканчивая практической реализацией проектов по оптимизации конкретных производственных участков.

Фото: Региональный центр компетенций Самарской области