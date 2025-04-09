Самарский завод «Пегас-Агро» выпустил первый серийный опрыскиватель «Туман 4»

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Самарский производитель сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро» представил первый серийный опрыскиватель «Туман 4». Это событие произошло ровно через шесть месяцев после его премьеры на международной выставке «Агросалон 2024».

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев заинтересованность региона в развитии сельхозмашиностроения, что является существенным для достижения технологического суверенитета страны.

Напомним, что самарский производитель специализируется на разработке и выпуске инновационной самоходной техники для агропромышленного комплекса - многофункциональных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман». Разработанные в Самаре машины предназначены для внесения минеральных удобрений и защиты растений. «Пегас-Агро» сегодня входит в топ-5 ведущих российских производителей сельскохозяйственной техники.

Директор завода Светлана Линник отметила, что новая модель была разработана в ответ на запросы российских фермеров для защиты высокорослых культур на поздних стадиях роста. «Наша новинка «Туман 4» стала результатом внимательного анализа запросов российских фермеров. Эта высококлиренсная модель позволяет эффективно защищать высокорослые культуры на поздних стадиях их развития».

В ускорении процесса разработки и выпуске «Тумана 4» сыграли ключевую роль санкции и ограничение доступа к европейским брендам. Российские аграрии хотели получить надежное и функциональное оборудование отечественного производства. Самарский «Пегас-Агро» справился с вызовами времени и смог запустить в серийное производство новую машину.

Компания также активно участвует в федеральном проекте «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Применяя инструменты и методы бережливого производства, завод смог повысить производительность и увеличить объемы выпускаемой продукции. В настоящее время с конвейера сходят 1100 самоходных машин в год, с перспективой увеличения производства до более чем 2500 единиц.

Инвестиции в современное оборудование и цифровизацию оправдывают себя благодаря растущему спросу как в России, так и в таких дружественных странах, как Беларусь, Казахстан и Узбекистан, где высоко оцениваются качество опрыскивателей «Туман» и надежность выполнения обязательств со стороны «Пегас-Агро».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что разработка такой собственной сельхозтехники как «Туман» подчеркивает важность локализации и независимости российского аграрного сектора.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области