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Самарский производитель изделий из пластмасс приступил к реализации проекта по повышению производительности труда

18 февраля 2025 17:08
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Знакомство с теорией бережливого производства - первый этап пилотного проекта компании.

Производитель изделий из пластмасс «Гринлайн» присоединился к национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» частью которого является федеральный проект «Производительность труда». Важность повышения эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличения производительности труда в России за счёт устранения «узких мест», ликвидации потерь, внедрения оптимальных решений ранее отмечал Президент страны Владимир Путин.

Повышение производительности труда и значимость поддержки промышленных предприятий региона неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев.

«Повышение производительности труда – приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы», - уверен руководитель области.

Компания «Гринлайн» специализируется на выпуске широкого ассортимента продукции из пластмасс, востребованной как в сельском хозяйстве, так и в быту. В широком ассортименте продукции компании – автомобильные щетки, лейки, канистры и другие необходимые в повседневной жизни изделия.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области приступил к обучению рабочей группы предприятия. Знакомство с теорией бережливого производства - первый этап пилотного проекта компании. На тренингах сотрудники «Гринлайн» освоят инструменты бережливого производства, включая картирование потока создания ценности, анализ причин потерь и разработку мер по их устранению.

«Участие в проекте – это важный шаг для нашей компании, направленный на повышение эффективности всех производственных процессов, – подчеркнул генеральный директор Карен Оганесян. – Уверен, что благодаря внедрению инструментов бережливого производства мы сможем не только оптимизировать затраты и увеличить объемы выпускаемой продукции, но и повысить качество и конкурентоспособность наших изделий на рынке».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков заметил, что предприятия, внедряющие методики бережливого производства, демонстрируют значительные улучшения в своей работе. Он подчеркнул, что активное участие предприятий региона в федеральном проекте «Производительность труда» является мощным импульсом для развития как отдельных компаний, так и экономики региона в целом.

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