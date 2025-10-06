Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства

6 октября 2025 16:08
172
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».

Участник федерального проекта «Производительность труда», самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков». Мероприятие, объединившее ведущих промышленников страны для обмена передовым опытом, прошло в Екатеринбурге 2 и 3 октября.
Инициатива проведения конференции «За-Завод!» принадлежит управляющему собственнику ООО «ТПК БРИК» Игорю Петрову и была впервые реализована в Самаре в 2024 году. Цель проекта – создание профессионального сообщества промышленников для развития кооперации, внедрения цифровых решений и обмена знаниями, способствующими росту производительности труда. Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, повышение производительности труда является ключевым приоритетом для развития промышленного потенциала региона.
Программа съезда была насыщенной и ориентированной на практику. Ключевым элементом стали эксклюзивные визиты на территории заводов-гигантов: АО «Группа Свэл» (энергомашиностроение) и АО «НПК ВИП» (датчики и электроника). Это позволило участникам изнутри увидеть рабочие процессы и перенять эффективные производственные решения. Кроме того, в рамках конференции были детально разобраны практические кейсы от топ-спикеров по таким темам, как цифровизация, бережливое производство, кооперация и маркетинг для промышленных предприятий.
«Подобные мероприятия – это площадка, где рождаются не только новые идеи, но и конкретные договоренности. Участие в конференции позволяет нам, как региональному оператору федерального проекта, быть в авангарде лучших отраслевых практик и напрямую взаимодействовать с лидерами, которые на своем примере демонстрируют, как бережливые технологии повышают конкурентоспособность предприятия», – отметил директор Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области Константин Серов. 
Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Ежегодно Самарская область демонстрирует лидерские позиции в реализации проекта, стабильно занимая место в тройке лучших регионов страны. 
В проекте уже приняли участие 210 предприятий Самарской области с совокупной выручкой более 348 миллиардов рублей. Участники проекта получают бесплатную консультационную и методическую поддержку от федеральных и региональных экспертов РЦК. Современным инструментам повышения эффективности обучено свыше 3400 специалистов. 
Подробную информацию о возможностях федерального проекта для самарских предприятий можно найти на официальном портале производительность. рф и эффективность. рф".

 

Фото:  министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
06 октября 2025, 19:23
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых... Новости компаний
96
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
06 октября 2025, 18:59
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Общество
140
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
06 октября 2025, 18:50
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С. Экология
154
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
233
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
491
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
529
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
666
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
664
Весь список