Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства

Участник федерального проекта «Производительность труда», самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков». Мероприятие, объединившее ведущих промышленников страны для обмена передовым опытом, прошло в Екатеринбурге 2 и 3 октября.

Инициатива проведения конференции «За-Завод!» принадлежит управляющему собственнику ООО «ТПК БРИК» Игорю Петрову и была впервые реализована в Самаре в 2024 году. Цель проекта – создание профессионального сообщества промышленников для развития кооперации, внедрения цифровых решений и обмена знаниями, способствующими росту производительности труда. Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, повышение производительности труда является ключевым приоритетом для развития промышленного потенциала региона.

Программа съезда была насыщенной и ориентированной на практику. Ключевым элементом стали эксклюзивные визиты на территории заводов-гигантов: АО «Группа Свэл» (энергомашиностроение) и АО «НПК ВИП» (датчики и электроника). Это позволило участникам изнутри увидеть рабочие процессы и перенять эффективные производственные решения. Кроме того, в рамках конференции были детально разобраны практические кейсы от топ-спикеров по таким темам, как цифровизация, бережливое производство, кооперация и маркетинг для промышленных предприятий.

«Подобные мероприятия – это площадка, где рождаются не только новые идеи, но и конкретные договоренности. Участие в конференции позволяет нам, как региональному оператору федерального проекта, быть в авангарде лучших отраслевых практик и напрямую взаимодействовать с лидерами, которые на своем примере демонстрируют, как бережливые технологии повышают конкурентоспособность предприятия», – отметил директор Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области Константин Серов.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Ежегодно Самарская область демонстрирует лидерские позиции в реализации проекта, стабильно занимая место в тройке лучших регионов страны.

В проекте уже приняли участие 210 предприятий Самарской области с совокупной выручкой более 348 миллиардов рублей. Участники проекта получают бесплатную консультационную и методическую поддержку от федеральных и региональных экспертов РЦК. Современным инструментам повышения эффективности обучено свыше 3400 специалистов.

Подробную информацию о возможностях федерального проекта для самарских предприятий можно найти на официальном портале производительность. рф и эффективность. рф".

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области