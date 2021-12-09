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Самарские фермеры планируют развивать агротуризм

9 декабря 2021 10:55
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Самарские фермеры планируют развивать агротуризм

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области направлено 3 заявки для предварительной оценки на участие в первом конкурсном отборе на новую меру господдержки - грант «Агротуризм». Министерством сельского хозяйства РФ разработана новая мера государственной поддержки малых форм хозяйствования - грант «Агротуризм». Она начнет действовать со следующего года и предполагает на основе конкурсного отбора предоставление грантов сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) до 10 миллионов рублей на реализацию проектов развития сельского туризма. 

В настоящее время в Самарской области действует линейка мер поддержки и развития предпринимательства, в том числе в сельских территориях. Стратегия лидерства региона, сформированная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и одобренная жителями, – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. Только на грантовую поддержку малых форм хозяйствования в сфере АПК - «Агростартап», «Семейная Ферма», «Агростартап-Регион» (разработан по поручению Главы Самарской области), - в этом году в регионе было направлено более 200 млн рублей.

Основная задача новой меры господдержки – снижение зависимости сельхозтоваропроизводителей от сезонности производства путём диверсификации направлений их деятельности. Размер гранта «Агротуризм», предоставляемого конкретному заявителю, будет определяться в зависимости от размера собственных средств заявителя, направленных на реализацию проекта. 

В рамках конкурсного отбора будет оцениваться эффективность сельскохозяйственной деятельности заявителей, перспективность занятия заявленными направлениями сельского туризма, возможность организации круглогодичных туристических мероприятий и взаимодействия с региональными туроператорами, наличие у заявителей земельных участков, на которых разрешена организация туристической деятельности. 

Важнейшее значение имеет объединение сельскохозяйственной и туристической деятельности заявителя в единый комплекс мероприятий, направленных на реализацию производимой хозяйством продукции, повышение доходов от реализации и узнаваемости бренда, а также знакомство туристов с сельским бытом с возможностью принять непосредственное участие в интересующей их растениеводческой и животноводческой деятельности.

Нюансами ухода за перепелами, индийскими павлинами, декоративными племенными курами и африканскими страусами готов делиться с гостями фермер из Исаклинского района Николай Сидоров. Его проект агротуризма - погружение в секреты птицеводства. Сейчас в фермерском хозяйстве идут приготовления – ремонтируются хозяйственные помещения и птичники. А две пары африканских страусов, как говорит фермер, готовят культурную программу - кружат настоящие венские вальсы.

«В отремонтированных помещениях скоро предстанет во всей красе всё пестрое разнообразие домашних пернатых. Здесь будут все условия для туристов: чтобы могли понаблюдать за поведением птиц, могли их покормить и, конечно, узнать побольше про наших питомцев, про условия содержания. Планируется строительство домиков для организации круглогодичного отдыха. Уже строится русская дровяная баня. Также в хозяйстве есть свой карпятник, где содержатся карпы. В планах - сделать бассейн для форели. Появится и новая экзотическая живность», - поделился фермер Сидоров.

Первыми «туристами» стали родственники и друзья Сидоровых. Потом стали приезжать местные и жители соседних Камышлинского, Сергиевского и Красноярского районов, гости из Самары и даже из Оренбургской области. «COVID-19 привел к закрытию границ. Но потребность в отдыхе у людей никуда не делась. Их интересы переключились на внутренний туризм. И мы подхватили эту волну», – рассказал Николай Сидоров.

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