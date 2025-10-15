Самарская область заняла 4 место в ПФО по уровню зарплат в розничной торговле

148

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос и заработные платы в сфере розничной торговли по итогам 9 месяцев 2025 г в ПФО. Самарская область заняла четвертое место по уровню зарплат с медианой в 49,6 тыс. рублей.

В первом полугодии 2025 года в ПФО работодатели открыли 130,4 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на кадры уменьшился на четверть. При этом розница является самой дефицитной сферой в округе: на 1 вакансию приходится лишь 2,1 резюме при норме 4,0-7,9. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Удмуртии, где на вакансию приходится всего 1,5 резюме.

hh.индекс (соотношение резюме к вакансиям) в сфере розничной торговли в регионах ПФО

Регион hh.индекс 1 Удмуртская Республика 1,5 2 Республика Марий Эл 1,6 3 Нижегородская область 1,8 4 Пензенская область 1,8 5 Ульяновская область 1,8 6 Кировская область 2,0 7 Пермский край 2,1 8 Республика Татарстан 2,1 9 Республика Мордовия 2,1 10 Чувашская Республика 2,2 11 Саратовская область 2,3 12 Самарская область 2,3 13 Республика Башкортостан 2,5 14 Оренбургская область 2,7

Самый большой спрос на персонал в розничной торговле среди регионов ПФО сосредоточен в Татарстане – на него приходится 17% или 22 тыс. вакансий. На втором месте по спросу – Нижегородская область (14% или 17,7 тыс. вакансий). Самарская область стала третьей – за 9 месяцев здесь было открыто 17 тыс. предложений, что на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.

Медиана предлагаемой заработной платы в розничной торговле в ПФО за 9 месяцев 2025 года составила 49,4 тыс. рублей. За год она выросла на 11% (или 4900 руб.). При этом она ниже предлагаемой зарплаты по ПФО в целом на 20,5 тыс. рублей.

Среди регионов самые высокие зарплаты специалистам розничной торговли предлагают в Татарстане – 54,4 тыс. рублей. На втором месте Нижегородская область – 53,8 тыс. рублей, замыкает тройку Удмуртия – 51,4 тыс. рублей. Самарская область расположилась на четвертом месте с зарплатой в 49,6 тыс. рублей, которая за год подросла на 8%.



Предлагаемые зарплаты в сфере розничной торговли, 9 мес.2025, медиана, ПФО

Регион Предлагаемая ЗП Динамика к 2024г. 1 Республика Татарстан 54400 +9% 2 Нижегородская область 53800 +14% 3 Удмуртская Республика 51400 +9% 4 Самарская область 49600 +8% 5 Пермский край 47900 +17% 6 Пензенская область 46700 +14% 7 Республика Башкортостан 46700 +12% 8 Кировская область 46000 +14% 9 Ульяновская область 45800 +12% 10 Саратовская область 45200 +12% 11 Республика Марий Эл 43800 +14% 12 Республика Мордовия 43800 +8% 13 Чувашская Республика 43400 +6% 14 Оренбургская область 40200 +11%

Самые скромные зарплаты в сфере розничной торговли наблюдаются в Оренбургской области – 40,2 тыс. рублей, Чувашии – 43,4 тыс. рублей, Мордовии – 43,8 тыс. рублей.