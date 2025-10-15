Самарская область заняла 4 место в ПФО по уровню зарплат в розничной торговле

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос и заработные платы в сфере розничной торговли по итогам 9 месяцев 2025 г в ПФО. Самарская область заняла четвертое место по уровню зарплат с медианой в 49,6 тыс. рублей.
В первом полугодии 2025 года в ПФО работодатели открыли 130,4 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на кадры уменьшился на четверть. При этом розница является самой дефицитной сферой в округе: на 1 вакансию приходится лишь 2,1 резюме при норме 4,0-7,9. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Удмуртии, где на вакансию приходится всего 1,5 резюме.
hh.индекс (соотношение резюме к вакансиям) в сфере розничной торговли в регионах ПФО
|
Регион
|
hh.индекс
|
1
|
Удмуртская Республика
|
1,5
|
2
|
Республика Марий Эл
|
1,6
|
3
|
Нижегородская область
|
1,8
|
4
|
Пензенская область
|
1,8
|
5
|
Ульяновская область
|
1,8
|
6
|
Кировская область
|
2,0
|
7
|
Пермский край
|
2,1
|
8
|
Республика Татарстан
|
2,1
|
9
|
Республика Мордовия
|
2,1
|
10
|
Чувашская Республика
|
2,2
|
11
|
Саратовская область
|
2,3
|
12
|
Самарская область
|
2,3
|
13
|
Республика Башкортостан
|
2,5
|
14
|
Оренбургская область
|
2,7
Самый большой спрос на персонал в розничной торговле среди регионов ПФО сосредоточен в Татарстане – на него приходится 17% или 22 тыс. вакансий. На втором месте по спросу – Нижегородская область (14% или 17,7 тыс. вакансий). Самарская область стала третьей – за 9 месяцев здесь было открыто 17 тыс. предложений, что на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.
Медиана предлагаемой заработной платы в розничной торговле в ПФО за 9 месяцев 2025 года составила 49,4 тыс. рублей. За год она выросла на 11% (или 4900 руб.). При этом она ниже предлагаемой зарплаты по ПФО в целом на 20,5 тыс. рублей.
Среди регионов самые высокие зарплаты специалистам розничной торговли предлагают в Татарстане – 54,4 тыс. рублей. На втором месте Нижегородская область – 53,8 тыс. рублей, замыкает тройку Удмуртия – 51,4 тыс. рублей. Самарская область расположилась на четвертом месте с зарплатой в 49,6 тыс. рублей, которая за год подросла на 8%.
Предлагаемые зарплаты в сфере розничной торговли, 9 мес.2025, медиана, ПФО
|
Регион
|
Предлагаемая ЗП
|
Динамика к 2024г.
|
1
|
Республика Татарстан
|
54400
|
+9%
|
2
|
Нижегородская область
|
53800
|
+14%
|
3
|
Удмуртская Республика
|
51400
|
+9%
|
4
|
Самарская область
|
49600
|
+8%
|
5
|
Пермский край
|
47900
|
+17%
|
6
|
Пензенская область
|
46700
|
+14%
|
7
|
Республика Башкортостан
|
46700
|
+12%
|
8
|
Кировская область
|
46000
|
+14%
|
9
|
Ульяновская область
|
45800
|
+12%
|
10
|
Саратовская область
|
45200
|
+12%
|
11
|
Республика Марий Эл
|
43800
|
+14%
|
12
|
Республика Мордовия
|
43800
|
+8%
|
13
|
Чувашская Республика
|
43400
|
+6%
|
14
|
Оренбургская область
|
40200
|
+11%
Самые скромные зарплаты в сфере розничной торговли наблюдаются в Оренбургской области – 40,2 тыс. рублей, Чувашии – 43,4 тыс. рублей, Мордовии – 43,8 тыс. рублей.