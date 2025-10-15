Я нашел ошибку
Самарская область заняла 4 место в ПФО по уровню зарплат в розничной торговле

15 октября 2025 10:05
148
Самарская область заняла 4 место в ПФО по уровню зарплат в розничной торговле

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос и заработные платы в сфере розничной торговли по итогам 9 месяцев 2025 г в ПФО. Самарская область заняла четвертое место по уровню зарплат с медианой в 49,6 тыс. рублей.

В первом полугодии 2025 года в ПФО работодатели открыли 130,4 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на кадры уменьшился на четверть. При этом розница является самой дефицитной сферой в округе: на 1 вакансию приходится лишь 2,1 резюме при норме 4,0-7,9. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Удмуртии, где на вакансию приходится всего 1,5 резюме.

hh.индекс (соотношение резюме к вакансиям) в сфере розничной торговли в регионах ПФО

 

Регион

hh.индекс

1

Удмуртская Республика

1,5

2

Республика Марий Эл

1,6

3

Нижегородская область

1,8

4

Пензенская область

1,8

5

Ульяновская область

1,8

6

Кировская область

2,0

7

Пермский край

2,1

8

Республика Татарстан

2,1

9

Республика Мордовия

2,1

10

Чувашская Республика

2,2

11

Саратовская область

2,3

12

Самарская область

2,3

13

Республика Башкортостан

2,5

14

Оренбургская область

2,7

Самый большой спрос на персонал в розничной торговле среди регионов ПФО сосредоточен в Татарстане – на него приходится 17% или 22 тыс. вакансий. На втором месте по спросу – Нижегородская область (14% или 17,7 тыс. вакансий). Самарская область стала третьей – за 9 месяцев здесь было открыто 17 тыс. предложений, что на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.

Медиана предлагаемой заработной платы в розничной торговле в ПФО за 9 месяцев 2025 года составила 49,4 тыс. рублей. За год она выросла на 11% (или 4900 руб.). При этом она ниже предлагаемой зарплаты по ПФО в целом на 20,5 тыс. рублей.

Среди регионов самые высокие зарплаты специалистам розничной торговли предлагают в Татарстане – 54,4 тыс. рублей. На втором месте Нижегородская область – 53,8 тыс. рублей, замыкает тройку Удмуртия – 51,4 тыс. рублей. Самарская область расположилась на четвертом месте с зарплатой в 49,6 тыс. рублей, которая за год подросла на 8%.
 

Предлагаемые зарплаты в сфере розничной торговли, 9 мес.2025, медиана, ПФО

 

Регион

Предлагаемая ЗП

Динамика к 2024г.

1

Республика Татарстан

54400

+9%

2

Нижегородская область

53800

+14%

3

Удмуртская Республика

51400

+9%

4

Самарская область

49600

+8%

5

Пермский край

47900

+17%

6

Пензенская область

46700

+14%

7

Республика Башкортостан

46700

+12%

8

Кировская область

46000

+14%

9

Ульяновская область

45800

+12%

10

Саратовская область

45200

+12%

11

Республика Марий Эл

43800

+14%

12

Республика Мордовия

43800

+8%

13

Чувашская Республика

43400

+6%

14

Оренбургская область

40200

+11%

 

Самые скромные зарплаты в сфере розничной торговли наблюдаются в Оренбургской области – 40,2 тыс. рублей, Чувашии – 43,4 тыс. рублей, Мордовии – 43,8 тыс. рублей.

