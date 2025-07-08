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Самарская область вошла в первую десятку регионов РФ по эффективности реализации промполитики

8 июля 2025 13:44
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Самарская область вошла в первую десятку регионов РФ по эффективности реализации промполитики

Итоги работы региональных команд по эффективности реализации промышленной политики в 2024 году озвучили на международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Регион занял 9 место, значительно улучшив свои позиции по сравнению с 2023 годом - тогда Самарская область занимала 14 место в общем списке субъектов РФ.

Рейтинг, разработанный Минпромторгом России, оценивает регионы по шести ключевым направлениям: экономическое развитие региона, взаимодействие с промышленным комплексом, меры господдержки, развитие региональной промышленной инфраструктуры, кадрового потенциала, а также популяризация промышленности и промпродукции.

«Высокие позиции Самарской области - это результат успешной реализации мер господдержки, развития преференциальных инвестиционных площадок, кооперации между бизнесом, наукой и властью. Команда региона во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым сделает все, чтобы сохранить ежегодный динамичный рост в рейтинге, несмотря на высокую конкуренцию среди промышленных субъектов», — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

В особой экономической зоне «Тольятти» свои проекты развивают 38 компаний-резидентов. Флагманская инвестплощадка Самарской области входит в число самых эффективных в стране - по итогам 2024 года она заняла третью строчку VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Резидентами двух территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске являются 76 компаний. Они уже вложили в свои проекты 41,2 млрд рублей, создали 14 000 новых рабочих мест, выплатили более 5 млрд рублей налогов. ТОР «Тольятти» сохраняет лидерство по количеству резидентов в стране.

Успешно развивается сеть государственных индустриальных и логистических парков - сегодня она насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». Здесь работают 75 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 43 млрд рублей.

Для промышленных предприятий действует широкий набор специальных инструментов, в том числе льготные займы регионального Фонда развития промышленности. За время своей деятельности ГФРП предоставил 75 льготных займов на общую сумму более 1,86 млрд рублей. Кроме этого, решением главы региона Вячеслава Федорищева капитализация ГФРП в прошлом году была увеличена на 400 млн рублей.

Растет интерес бизнеса к инструментам повышения производительности и оптимизации производственных процессов. Сегодня уже почти 200 предприятий региона участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». Налаживать бережливое производство им помогают специалисты Регионального центра компетенций.  «Мы продолжим активно использовать меры государственной поддержки, искать новые точки роста и укреплять позиции региона как одного из лидеров российской промышленности», - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Инициаторам проектов здесь помогут выбрать площадку, подберут меры поддержки для быстрого запуска проекта на территории региона. Меры господдержки бизнеса реализуются в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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