Я нашел ошибку
Главные новости:
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%
Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%
По словам специалистов профильного ведомства в ночное время суток основной фронт работ определят погодные условия.
В Самаре устраняют последствия первого обильного снегопада
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидаются туман, гололед, мокрый снег
Дмитрий Азаров подчеркнул, что научно-технологическому развитию региона во многом способствует создание НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».
Самарская область попала в ТОП-15 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов
По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог. 
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при пожаре в магазине ритуальных услуг
Сегодня на территории Самарской области реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн. рублей.
Самарская область вошла в число регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности
Генерал-лейтенант полиции Игорь Геннадьевич Иванов поздравил сотрудников полиции с новосельем и пожелал им удачи в службе на новых рабочих местах.
После капитального ремонта открыт отдел полиции Автозаводского района Тольятти
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
0.04
EUR 62.57
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область вошла в число регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности

18 ноября 2022 15:09
129
Сегодня на территории Самарской области реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн. рублей.

Самарская область вошла в группу регионов высоко привлекательных для частных инвесторов среди субъектов Российской Федерации. Таковы результаты исследования, опубликованного кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА». По оценке экспертов, Самарская область вошла в ТОП-10 инфраструктурного блока регионов с более развитыми сетями автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей, торговыми площадями, системой воздушного и городского пассажирского транспорта, информационно-коммуникационной, социальной инфраструктурой по итогам 2021 года.

В регионе проводится постоянная, системная работа по улучшению условий для частного бизнеса и инвесторов: развиваются инвестплощадки, внедряются новые инструменты поддержки, сопровождается каждый инвестпроект на всех этапах его реализации.

Рост инвестиций в Самарской области отметил Президент страны Владимир Путин во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым в октябре текущего года. Сегодня регион входит в первую десятку субъектов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата.

«Инвестиции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан - это главное. Не за рейтинги мы работаем. Главная задача - это забота о людях, о развитии нашего региона. И главная оценка - увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест», - подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров при обсуждении областного бюджета следующего года.

Сегодня на территории Самарской области реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн. рублей, в том числе и на инвестиционных площадках региона.

В текущем году уже запущено в эксплуатацию 14 предприятий, среди которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, производство пластиковой тары в Чапаевске. Весной в промпарке «Преображенка» заработал логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО. В конце октября свою работу начал логистический комплекс онлайн-ритейлера OZON в индустриальном парке «Чапаевск». До конца года в Самарской области планируется завершить реализацию еще 16 проектов. Реализация инвестиционных проектов позволяет ежегодно создавать более 10 000 рабочих мест.

Всего с 2019 года в экономику Самарской области привлечено 1,1 трлн. рублей. За 6 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал в регионе составили 152,8 млрд. рублей - это почти на 20% больше показателя соответствующего периода прошлого года, который тоже был рекордным.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал о работе, которую проводит Правительство Самарской области для создания одного из лучших в стране инвестклиматов. «Мы в ежедневном режиме занимаемся созданием лучших условий для ведения бизнеса и реализации инвестпроектов, - рассказал министр. - Каждый инвестпроект мы сопровождаем на всех этапах реализации, от идеи до запуска. Вместе с инвестором мы выбираем площадку, предлагаем наиболее актуальные для конкретного проекта инструменты поддержки, налоговые режимы, помогаем привлекать финансирование федеральных институтов развития».

В Самарской области успешно развивается особая экономическая зона «Тольятти», флагманская инвестиционная площадка и главный проект развития региона. Сегодня резидентами площадки являются 32 компании, 14 из них уже запустили свои производства.

В 2022 году флагманская инвестиционная площадка Самарской области пополнилась тремя новыми резидентами. Они намерены реализовать в ОЭЗ проекты по созданию производства сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра, а также завода по термической обработке металлопродукции.

Резиденты ОЭЗ в 2022 году вложили в реализацию своих проектов 1,3 млрд рублей.

ОЭЗ входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Аналитический центр «Эксперт» также присвоил высшую оценку инвестиционному потенциалу ОЭЗ «Тольятти».

Еще одним механизмом работы с инвесторами являются площадки индустриальных парков. Сегодня сеть государственных промышленных парков насчитывает четыре площадки: в Чапаевске, Новосемейкино и две – в с. Преображенка, Волжского района. 

Инвестор здесь фактически не занимается решением вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, оформлением земельных участков, подготовкой участка для работы. Все это осуществляется централизованно, Правительством региона и управляющей компанией АО «ПромПарки».

«Индустриальный парк, как площадка, которую предоставляет инвесторам министерство экономического развития региона, - это идеальный вариант для застройщика. В первую очередь, это легально оформленная земля без «подводных камней», это подведенные к участку энергетические ресурсы. Во многих других регионах затраты на строительство, как и риски, могут быть колоссальными: ты можешь взять площадку, но никогда не провести на нее газ. Подход руководства Самарской области в этом вопросе очень серьезен, он дает инвесторам возможности для быстрой реализации проектов. И малые предприятия, и крупный бизнес в Самарской области получат необходимую поддержку, которая станет основой для их дальнейшего развития», - отметил Игорь Перлин, учредитель ООО «СамараТрансАвто-2000», резидента индустриального парка «Преображенка».

Особые условия и возможности предусмотрены для инвесторов с проектами в Тольятти и Чапаевске. Два этих города обладают статусом территорий опережающего развития. Резиденты территорий опережающего развития на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, региональная ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые 5 лет и до 10% в последующие 5 лет.

«Я очень рад, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров и команда области активно работают как с собственным инвестором, так и с зарубежным. За инвестиции надо бороться, биться, потому что конкуренция среди регионов в этой сфере очень высокая, так как все хотят денег. А ведь инвестиции — это еще и рабочие места, престиж региона. И я считаю, что в этом направлении сегодня у Самарской области очень правильная выстроена позиция», - подчеркнул Константин Титов, член Общественной палаты Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
29
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
144
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
214
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
343
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
406
Весь список