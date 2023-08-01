Самарская область в группе лидеров национального проекта «Производительность труда»

106

Подведены предварительные итоги рейтинга национального проекта «Производительность труда» среди субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2023 года. Самарский губерния вошла в группу регионов-лидеров.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что повышение производительности труда на предприятиях является ключевым фактором для опережающего экономического развития региона и повышения качества жизни людей. В условиях импортозамещения, ключевой задачей стало увеличение конкурентоспособности предприятий через создание культуры высокой производительности и эффективности, внедрение новых технологий и разработок.



При подсчете рейтинга учитывалось, насколько широко тиражируются в регионе лучшие практики повышения производительности. Также оценивался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. Повлиял на рейтинг и уровень информирования граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.



14 субъектов РФ признаны регионами-лидерами нацпроекта. Помимо Самарской области в лидеры рейтинга вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и другие.



Итоговый рейтинг будет сформирован в декабре 2024 года. Отметим, что лидер итогового рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Так, в июле 2023 года форум состоялся в Республике Татарстан, где самарская делегация также делилась с коллегами опытом внедрения инструментов бережливого производства.



Напомним, что национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.



В Самарской области оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК СО). В марте 2023 года РЦК СО успешно прошел сертификацию и признан полностью соответствующим требованиям Федерального центра компетенций.



«Активное взаимодействие между представителями предприятий и специалистами является залогом успешного внедрения инструментов бережливого производства. Наша команда всегда готова делиться знаниями, опытом и передовыми практиками, чтобы вместе достичь оптимальных результатов и повысить эффективность производства. Так, в первом полугодии 2023 года РЦК успешно реализовали 80 пилотных проектов», - говорит директор РЦК Константин Серов.



Кроме достижения производственных показателей эксперты РЦК целенаправленно занимаются обучением тренеров производства. За первые шесть месяцев прошли подготовку почти 40 человек. Кроме того, основам бережливого производства обучено более 1600 работников предприятий региона.