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Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов

15 октября 2021 13:56
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Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, согласно которым, Самарская область заметно усилила активность организаций инновационной инфраструктуры по итогам 2020 года. Если в 2019 году уровень активности этих институтов развития был на уровне 10,2%, то по итогам 2020-го он вырос до 14,9%. 

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и повысить производительность труда на предприятиях – важный вектор развития региона. «Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих – это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение», - сказал Глава региона. 

Центром инновационного развития Самарской области является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Площадка оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково».  Благодаря этому у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах Фонда, получить содействие в привлечении инвестиций, при встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса. 

Кроме того, для привлечения федеральных средств, на базе технопарка создано представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Только за 2020 год регион смог привлечь из Фонда 330 млн. рублей на развитие инновационных проектов Самарской области. 

На протяжении последних трех лет «Жигулевская долина» входит в число лучших технопарков страны Национального рейтинга технопарков России. Сегодня на площадке технопарка работают более 260 компаний, которые являются ключевой движущей силой инновационного развития региона. Резиденты «Жигулевской долины» создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты. 

«Ставка на инновации – это перспективный сценарий развития региона. Именно поэтому мы активно поддерживаем инновационные проекты и разработки, используя многочисленные формы государственной поддержки: помощь в подготовке документации для получения федеральных субсидий от Фонда содействия инноваций, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федеральными институтами развития, взаимодействие стартапов с госкорпорациями и многое другое», – рассказал  министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Большую роль в повышении инновационной активности организаций Самарской области сыграла работа министерства по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона. 

В 2020 году впервые в стране был запущен акселератор «Школа чемпионов» – онлайн-программа для владельцев и руководителей крупного и среднего бизнеса Самарской области, которую провела команда StartupSamara при поддержке министерства. Представители региональных предприятий и организаций познакомились с инструментами цифровой трансформации для дальнейшего внедрения в бизнес-процессы своей компании, научились мотивировать сотрудников создавать новые инновационные продукты и искать точки роста вне корпоративной системы. 

Еще одним институтом развития инновационного бизнеса является Венчурный фонд Самарской области, готовый инвестировать от 500 тысяч до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий, имеющих сильную команду и потенциал развития. Общий объем средств фонда составляет 100 млн рублей – эти средства будут вложены в высокотехнологичные проекты до 2024 года.

Теги: В центре внимания Инновационные технологии

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