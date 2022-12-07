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Самарская область - среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ

7 декабря 2022 17:56
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Самарская область - среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ

Самарская область – в списке лидеров реализации национальных и федеральных проектов. Высокая оценка достижений региона прозвучала в ходе совещания под председательством заместителя Председателя президиума Правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию в РФ – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирека Файзуллина. Самарскую область на совещании представил первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов. 

В конце года вопрос исполнения планов, выполнения обязательств, в том числе по своевременному и эффективному освоению бюджетных средств выходит на первый план. По всей стране завершаются процедуры ввода в эксплуатацию объектов строительства, заканчивается сезон строительно-монтажных работ на новых зданиях больниц, школ, детских садов, на дорожных объектах, дворовых территориях, в парках и скверах, домах культуры и библиотеках. Масштабное обновление социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры – важная задача национальных проектов, которые были инициированы Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На эти цели регионам выделяются средства из федерального бюджета – и от того, насколько качественно они осваиваются, зависит, какое финансирование субъект Федерации получит в будущем.

Открывая совещание, Ирек Файзуллин отметил десять регионов, где освоение средств федерального бюджета на текущую дату составило более 90 процентов. Среди регионов-передовиков – Самарская область. 

Вопросы исполнения показателей национальных проектов являются приоритетным направлением в работе команды Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Именно на такой результат нацеливает областное Правительство глава региона. В Самарской области постоянно действует система мониторинга реализации нацпроектов, под строгим контролем исполнение всех федеральных программ.

«В этом году нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки на реализацию национальных проектов и выполнение целевых программ. Эта сумма уже превышает 90 миллиардов рублей. Сегодня у нас неплохой показатель освоения федеральных средств – на текущую дату он составляет 94,5%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом годуи мы стремимся к тому, чтобы в конце года он достиг 100%. За этими цифрами стоят не просто деньги, а конкретные показатели результативности, согласованные с федеральными министерствами», – подчеркнул Виктор Кудряшов. 

Председатель Правительства также отметил, что наш регион участвует в 21 госпрограмме, финансируемой из федерального бюджета. Это значительно больше, чем в других регионах, которые, как правило, участвуют в 8-10 государственных программах. 

«Исполнение 17 из 21 госпрограммы идет с превышением среднероссийских темпов, здесь мы находимся в «зеленой» зоне федеральных «светофоров». По четырем находимся в «желтой зоне», это значит, что исполнение фиксируется на среднем по России уровне. Нет сомнений, что мы выполним намеченные планы и обеспечим результат, который укрепит доверие федерального центра к региону и который оценят жители Самарской области»,  заключил глава регионального кабмина.

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