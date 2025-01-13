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Самарская область: новый этап развития промышленности в рамках федерального проекта «Производительность труда»
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Самарская область: новый этап развития промышленности в рамках федерального проекта «Производительность труда»

13 января 2025 15:21
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Регион продолжает демонстрировать высокие показатели в повышении эффективности работы предприятий.

В Самарской области подведены итоги реализации национального проекта «Производительность труда» в 2024 году и обозначены перспективы его развития в новом цикле 2025 – 2030. Регион продолжает демонстрировать высокие показатели в повышении эффективности работы предприятий.

Национальный проект «Производительность труда» – масштабная государственная инициатива, направленная на поддержку предприятий в повышении эффективности их деятельности за счет внедрения методов бережливого производства. Нацпроект реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.

С 2025 года проект стал частью федерального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», что позволило расширить его возможности и охват. В рамках нового этапа, помимо инструментов бережливого производства, планируется активное внедрение технологий искусственного интеллекта, роботизации и методов работы с большими данными. Это позволит предприятиям не только повышать производительность, но и стать более современными и конкурентоспособными.

Государственная поддержка будет распространяться на предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и туризма.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», неоднократно подчеркивал важность поддержки промышленности для развития экономики региона: «В условиях текущей экономической ситуации поддержка предприятий является приоритетной задачей, а промышленность – основой российской экономики».

За пять лет реализации национального проекта «Производительность труда» в Самарской области 187 предприятий активно внедрили инструменты бережливого производства. Более 3000 специалистов прошли обучение методам повышения производительности. Благодаря механизму инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль предприятия региона получили возможность направить 2 млрд рублей на дальнейшее развитие. Общий экономический эффект от реализованных проектов за время действия нацпроекта составил свыше 2,5 млрд рублей.

«Благодаря именно этой программе мы получаем увеличенную производительность без привлечения дополнительных кадров. Производительность по отдельным проектам достигает от 50 до 200%. И, несмотря на формальное завершение национального проекта в 2024 году, его мероприятия будут продолжены в рамках федерального проекта внутри мегапроекта по конкурентоспособной и эффективной экономике» - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Несмотря на формальное завершение национального проекта в 2024 году, его мероприятия будут продолжены в рамках федерального проекта внутри мегапроекта по конкурентоспособной и эффективной экономике

Оператором национального проекта в Самарской области является Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. В 2024 году РЦК обучил более 260 сотрудников предприятий и подготовил более 50 внутренних тренеров.

«Все запланированные на 2024 год показатели выполнены. На 26 предприятиях региона были внедрены инструменты бережливого производства. После реализации пилотных проектов в среднем время протекания процесса снизилось на 30%, незавершенное производство - на 40%. Вместе с тем выработка увеличилась на 20%», – прокомментировал директор РЦК Константин Серов. Он также отметил растущий интерес предприятий к участию в проекте.

 

 

Фото: пресс-служба РЦК

Теги: Акценты Самара

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