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Самарская область находится на 4 месте по уровню зарплат в рознице среди регионов ПФО

18 февраля 2025 09:50
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Самарская область находится на 4 месте по уровню зарплат в рознице среди регионов ПФО

Самарская область стала второй по уровню спроса и четвертой по уровню заработных плат в сфере розничной торговли в разрезе регионов ПФО в 2024 году, выяснили аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. При этом эта сфера остается наиболее дефицитной.

По итогам 2024 года работодатели ПФО разместили 219 тыс. вакансий в розничной торговле, что на 12% больше, чем в 2023-м. Таким образом розница вошла в топ-7 сфер по доле вакансий на рынке в целом. Кроме того, продавцы-кассиры, продавцы-консультанты вошли в топ-3 самых дефицитных и самых востребованных специалистов в России в 2024 году.
 

Наибольший спрос в рознице в разрезе регионов наблюдался в Татарстане: компании разместили 37,3 тыс. вакансий в 2024 году, что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте – Самарская область (31,6 тыс. вакансий), в которой спрос за год вырос на 17%. Наименьшее количество предложений было опубликовано в Марий Эл и Мордовии – 3,8 тыс. и 3,6 тыс., что сопоставимо с уровнем 2023 года.
 

Регион

Число вакансий в рознице 2024 г.

Динамика к 2023 г.

1

Республика Татарстан

37304

+11%

2

Самарская область

31552

+17%

3

Нижегородская область

28219

+12%

4

Республика Башкортостан

26652

+10%

5

Пермский край

20487

+13%

6

Саратовская область

16336

+13%

7

Удмуртская Республика

11233

+20%

8

Оренбургская область

9969

+2%

9

Ульяновская область

7984

+14%

10

Кировская область

7928

+12%

11

Пензенская область

7619

+14%

12

Чувашская Республика

6459

+11%

13

Республика Марий Эл

3767

+1%

14

Республика Мордовия

3589

+1%


Самые высокие заработные платы в сфере розничной торговли наблюдались также в Татарстане – 50,4 тыс. рублей (+21% к 2023 г.), а также в Нижегородской области - 48,9 тыс. рублей (+21%) и Удмуртии – 48 тыс. рублей (+29%). Наименьший доход предлагается в Оренбургской области – 37,1 тыс. рублей (+18%). В Самарской области зарплаты в рознице находятся на уровне 46,8 тыс. рублей (+24%).
 

Регион

Зарплата по итогам 2024 (медиана)

Динамика к 2023

1

Республика Татарстан

50400

+21%

2

Нижегородская область

48900

+21%

3

Удмуртская Республика

48000

+29%

4

Самарская область

46800

+24%

5

Республика Башкортостан

42800

+20%

6

Пермский край

42600

+18%

7

Ульяновская область

41800

+19%

8

Пензенская область

41700

+19%

9

Республика Мордовия

41400

+23%

10

Саратовская область

41200

+16%

11

Кировская область

41000

+23%

12

Чувашская Республика

40800

+19%

13

Республика Марий Эл

39600

+17%

14

Оренбургская область

37100

+18%

 

Несмотря на рост спроса и заработных плат, сфера розницы остается самой дефицитной на рынке труда ПФО. На данный момент во всех регионах уровень конкуренции составляет менее 2 резюме на вакансию (при норме 4,0-7,9).

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