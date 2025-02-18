Самарская область находится на 4 месте по уровню зарплат в рознице среди регионов ПФО

193

Самарская область стала второй по уровню спроса и четвертой по уровню заработных плат в сфере розничной торговли в разрезе регионов ПФО в 2024 году, выяснили аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. При этом эта сфера остается наиболее дефицитной.

По итогам 2024 года работодатели ПФО разместили 219 тыс. вакансий в розничной торговле, что на 12% больше, чем в 2023-м. Таким образом розница вошла в топ-7 сфер по доле вакансий на рынке в целом. Кроме того, продавцы-кассиры, продавцы-консультанты вошли в топ-3 самых дефицитных и самых востребованных специалистов в России в 2024 году.



Наибольший спрос в рознице в разрезе регионов наблюдался в Татарстане: компании разместили 37,3 тыс. вакансий в 2024 году, что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте – Самарская область (31,6 тыс. вакансий), в которой спрос за год вырос на 17%. Наименьшее количество предложений было опубликовано в Марий Эл и Мордовии – 3,8 тыс. и 3,6 тыс., что сопоставимо с уровнем 2023 года.



№ Регион Число вакансий в рознице 2024 г. Динамика к 2023 г. 1 Республика Татарстан 37304 +11% 2 Самарская область 31552 +17% 3 Нижегородская область 28219 +12% 4 Республика Башкортостан 26652 +10% 5 Пермский край 20487 +13% 6 Саратовская область 16336 +13% 7 Удмуртская Республика 11233 +20% 8 Оренбургская область 9969 +2% 9 Ульяновская область 7984 +14% 10 Кировская область 7928 +12% 11 Пензенская область 7619 +14% 12 Чувашская Республика 6459 +11% 13 Республика Марий Эл 3767 +1% 14 Республика Мордовия 3589 +1%



Самые высокие заработные платы в сфере розничной торговли наблюдались также в Татарстане – 50,4 тыс. рублей (+21% к 2023 г.), а также в Нижегородской области - 48,9 тыс. рублей (+21%) и Удмуртии – 48 тыс. рублей (+29%). Наименьший доход предлагается в Оренбургской области – 37,1 тыс. рублей (+18%). В Самарской области зарплаты в рознице находятся на уровне 46,8 тыс. рублей (+24%).



№ Регион Зарплата по итогам 2024 (медиана) Динамика к 2023 1 Республика Татарстан 50400 +21% 2 Нижегородская область 48900 +21% 3 Удмуртская Республика 48000 +29% 4 Самарская область 46800 +24% 5 Республика Башкортостан 42800 +20% 6 Пермский край 42600 +18% 7 Ульяновская область 41800 +19% 8 Пензенская область 41700 +19% 9 Республика Мордовия 41400 +23% 10 Саратовская область 41200 +16% 11 Кировская область 41000 +23% 12 Чувашская Республика 40800 +19% 13 Республика Марий Эл 39600 +17% 14 Оренбургская область 37100 +18%

Несмотря на рост спроса и заработных плат, сфера розницы остается самой дефицитной на рынке труда ПФО. На данный момент во всех регионах уровень конкуренции составляет менее 2 резюме на вакансию (при норме 4,0-7,9).