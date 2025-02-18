Самарская область находится на 4 месте по уровню зарплат в рознице среди регионов ПФО

Самарская область стала второй по уровню спроса и четвертой по уровню заработных плат в сфере розничной торговли в разрезе регионов ПФО в 2024 году, выяснили аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. При этом эта сфера остается наиболее дефицитной.
По итогам 2024 года работодатели ПФО разместили 219 тыс. вакансий в розничной торговле, что на 12% больше, чем в 2023-м. Таким образом розница вошла в топ-7 сфер по доле вакансий на рынке в целом. Кроме того, продавцы-кассиры, продавцы-консультанты вошли в топ-3 самых дефицитных и самых востребованных специалистов в России в 2024 году.
Наибольший спрос в рознице в разрезе регионов наблюдался в Татарстане: компании разместили 37,3 тыс. вакансий в 2024 году, что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте – Самарская область (31,6 тыс. вакансий), в которой спрос за год вырос на 17%. Наименьшее количество предложений было опубликовано в Марий Эл и Мордовии – 3,8 тыс. и 3,6 тыс., что сопоставимо с уровнем 2023 года.
|
№
|
Регион
|
Число вакансий в рознице 2024 г.
|
Динамика к 2023 г.
|
1
|
Республика Татарстан
|
37304
|
+11%
|
2
|
Самарская область
|
31552
|
+17%
|
3
|
Нижегородская область
|
28219
|
+12%
|
4
|
Республика Башкортостан
|
26652
|
+10%
|
5
|
Пермский край
|
20487
|
+13%
|
6
|
Саратовская область
|
16336
|
+13%
|
7
|
Удмуртская Республика
|
11233
|
+20%
|
8
|
Оренбургская область
|
9969
|
+2%
|
9
|
Ульяновская область
|
7984
|
+14%
|
10
|
Кировская область
|
7928
|
+12%
|
11
|
Пензенская область
|
7619
|
+14%
|
12
|
Чувашская Республика
|
6459
|
+11%
|
13
|
Республика Марий Эл
|
3767
|
+1%
|
14
|
Республика Мордовия
|
3589
|
+1%
Самые высокие заработные платы в сфере розничной торговли наблюдались также в Татарстане – 50,4 тыс. рублей (+21% к 2023 г.), а также в Нижегородской области - 48,9 тыс. рублей (+21%) и Удмуртии – 48 тыс. рублей (+29%). Наименьший доход предлагается в Оренбургской области – 37,1 тыс. рублей (+18%). В Самарской области зарплаты в рознице находятся на уровне 46,8 тыс. рублей (+24%).
|
№
|
Регион
|
Зарплата по итогам 2024 (медиана)
|
Динамика к 2023
|
1
|
Республика Татарстан
|
50400
|
+21%
|
2
|
Нижегородская область
|
48900
|
+21%
|
3
|
Удмуртская Республика
|
48000
|
+29%
|
4
|
Самарская область
|
46800
|
+24%
|
5
|
Республика Башкортостан
|
42800
|
+20%
|
6
|
Пермский край
|
42600
|
+18%
|
7
|
Ульяновская область
|
41800
|
+19%
|
8
|
Пензенская область
|
41700
|
+19%
|
9
|
Республика Мордовия
|
41400
|
+23%
|
10
|
Саратовская область
|
41200
|
+16%
|
11
|
Кировская область
|
41000
|
+23%
|
12
|
Чувашская Республика
|
40800
|
+19%
|
13
|
Республика Марий Эл
|
39600
|
+17%
|
14
|
Оренбургская область
|
37100
|
+18%
Несмотря на рост спроса и заработных плат, сфера розницы остается самой дефицитной на рынке труда ПФО. На данный момент во всех регионах уровень конкуренции составляет менее 2 резюме на вакансию (при норме 4,0-7,9).