Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей

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Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги работы самарской делегации на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.

Глава региона провел ряд деловых переговоров и принял участие в подписании соглашений. За три дня были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей. Совокупно на новых производствах и объектах будут созданы более 6400 рабочих мест.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ Президент РФ Владимир Путин, говоря о состоянии экономики, подчеркнул: «Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики, но все-таки это очень знаковый показатель. Но, конечно, мало достичь этой позиции – важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик, создавать комфортные условия, чтобы бизнес – и отечественный, и из дружественных стран – вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России».

Глава региона отметил: «Очень важные слова мы услышали от Президента России на пленарном заседании, во многом определяющие дальнейший этап развития и нашей экономики, и тех подходов, которые каждый регион должен делать, чтобы страна становилась сильнее. Самарская область за эти три дня финализировала переговоры и было подписано достаточно много знаковых инвестиционных соглашений. Это и новые инвесторы, которые пришли к нам в регион, и развитие тех площадок, которые у нас традиционно работали и которые перейдут в новый технологический этап. Достаточно большая сумма, порядка 260 миллиардов рублей. Важно, что это и гостиницы, и производство, и сельское хозяйство, и строительство. В каждой отрасли у нас теперь есть такая опорная точка развития».

Площадку форума губернатор отметил как очень удачное место, чтобы найти новых партнеров. «Было проведено много переговоров министрами, заместителями, мною лично с теми инвесторами, которые еще не пришли к нам, но выразили такое желание. Со многими федеральными министрами, вице-премьерами мы обсудили текущую ситуацию, представили очень много новых подходов заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Николаевичу Чернышенко, который курирует нас, Правительство, наш регион, и полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Форум хороший, идем дальше, продолжаем работать», - прокомментировал он.

В числе основных - соглашение между Минпромторгом России, Правительством региона, Сбербанком и ООО «РусКамедь» о создании в особой экономической зоне «Тольятти» первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди с объемом инвестиций 40 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве с АО «Тольяттиазот» предусматривает реализацию крупных проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей, включая строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2500 тонн в сутки.

ПАО «КуйбышевАзот» вложит в реализацию инвестиционных проектов до 25 млрд рублей.

С компанией «Транспорт будущего» заключено соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Планируемый совокупный объем инвестиций составляет более 30 млрд рублей.

В Самарской области начинает работу группа «Эталон» - компания намерена построить в столице региона около стадиона «Солидарность Самара Арена» современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания, предусмотрены инвестиции в объеме 21 млрд рублей.

Подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» - оно направлено на развитие в регионе промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения.

«Мы не говорим, что это какое-то достижение, это наша плановая работа и обязанность - привлекать новых инвесторов. Но это знаковая история, показатель того, как мы двигаемся в экономической политике. Мы открыты для новых инвестиций. В рамках подписанных соглашений будут созданы новые рабочие места. Это налоговая база, которая позволит нам строить школы, больницы более уверенно. Самарская область всегда была индустриальным центром страны - и в советское, и в наше время. Наши новые проекты высокотехнологичны, мы точно знаем, что наш регион продолжит развитие в топе высокотехнологичных регионов», - отметил Вячеслав Федорищев.

Фото Макеева Ивана