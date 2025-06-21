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Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей

21 июня 2025 14:54
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Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей

Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги работы самарской делегации на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.

Глава региона провел ряд деловых переговоров и принял участие в подписании соглашений. За три дня были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей. Совокупно на новых производствах и объектах будут созданы более 6400 рабочих мест.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ Президент РФ Владимир Путин, говоря о состоянии экономики, подчеркнул: «Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики, но все-таки это очень знаковый показатель. Но, конечно, мало достичь этой позиции – важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик, создавать комфортные условия, чтобы бизнес – и отечественный, и из дружественных стран – вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России».

Глава региона отметил: «Очень важные слова мы услышали от Президента России на пленарном заседании, во многом определяющие дальнейший этап развития и нашей экономики, и тех подходов, которые каждый регион должен делать, чтобы страна становилась сильнее. Самарская область за эти три дня финализировала переговоры и было подписано достаточно много знаковых инвестиционных соглашений. Это и новые инвесторы, которые пришли к нам в регион, и развитие тех площадок, которые у нас традиционно работали и которые перейдут в новый технологический этап. Достаточно большая сумма, порядка 260 миллиардов рублей. Важно, что это и гостиницы, и производство, и сельское хозяйство, и строительство. В каждой отрасли у нас теперь есть такая опорная точка развития».

Площадку форума губернатор отметил как очень удачное место, чтобы найти новых партнеров. «Было проведено много переговоров министрами, заместителями, мною лично с теми инвесторами, которые еще не пришли к нам, но выразили такое желание. Со многими  федеральными министрами, вице-премьерами мы обсудили текущую ситуацию, представили очень много новых подходов заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Николаевичу Чернышенко, который курирует нас, Правительство, наш регион, и полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Форум хороший, идем дальше, продолжаем работать», - прокомментировал он.

В числе основных - соглашение между Минпромторгом России, Правительством региона, Сбербанком и ООО «РусКамедь» о создании в особой экономической зоне «Тольятти» первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди с объемом инвестиций 40 млрд рублей. 

Соглашение о сотрудничестве с АО «Тольяттиазот» предусматривает реализацию крупных проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей, включая строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2500 тонн в сутки.

ПАО «КуйбышевАзот» вложит в реализацию инвестиционных проектов до 25 млрд рублей.

С компанией «Транспорт будущего» заключено соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Планируемый совокупный объем инвестиций составляет более 30 млрд рублей.

В Самарской области начинает работу группа «Эталон» - компания намерена построить в столице региона около стадиона «Солидарность Самара Арена» современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания, предусмотрены инвестиции в объеме 21 млрд рублей.

Подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» - оно направлено на развитие в регионе промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения.

«Мы не говорим, что это какое-то достижение, это наша плановая работа и обязанность - привлекать новых инвесторов. Но это знаковая история, показатель того, как мы двигаемся в экономической политике. Мы открыты для новых инвестиций. В рамках подписанных соглашений будут созданы новые рабочие места. Это налоговая база, которая позволит нам строить школы, больницы более уверенно. Самарская область всегда была индустриальным центром страны - и в советское, и в наше время. Наши новые проекты высокотехнологичны, мы точно знаем, что наш регион продолжит развитие в топе высокотехнологичных регионов», - отметил Вячеслав Федорищев.

 

Фото Макеева Ивана

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