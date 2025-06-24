Самара намерена наращивать объемы участия в госпрограммах

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В рамках представления отчета о деятельности администрации города за 2024 год глава Самары Иван Носков отметил необходимость наращивать объемы участия в федеральных и региональных программах, направленных на развитие города.

В Самаре в настоящее время действуют 33 муниципальные программы, из них 17 программ реализуются в рамках областных и федеральных программ, что позволяет привлекать порядка 13,5 млрд рублей.

«Самара должна планомерно развиваться, для этого в стране и регионе сейчас есть все инструменты. Если говорить в целом про бюджет, то на каждый рубль город в 2024 году привлек 1,1 рубль из бюджетов вышестоящих уровней. Ставлю перед собой и перед своей командой задачу увеличить этот показатель в несколько раз за счет участия в региональных и федеральных программах, а также нацпроектах, - подчеркнул глава города Самара Иван Носков. - Все проекты развития города должны быть грамотно подготовлены, согласованы с губернатором региона. Особое внимание обратим на инструменты развития городской инфраструктуры, строительства соцобъектов и комплексного решения вопросов транспортной доступности, благоустройства, экологии».

В настоящее время в разработке находятся заявки на участие еще в 16 программах, в том числе «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» в части модернизации систем водоснабжения и водоотведения, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Отметим, что на сегодняшний день Правительством Самарской области реализуется 49 государственных программ, в том числе 38 госпрограмм – с привлечением средств федерального бюджета. Полная информация доступна на сайте «Бюджет для граждан Самарской области» https://budget.minfin-samara.ru/.