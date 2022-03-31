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Сахар за неделю подорожал на 6,5%, соль на 4,3% - и остались лидерами роста цен среди продуктов (данные Росстата).

Больше общей инфляции в 1,16% всего прибавили 26 товаров. В десятке сахар и соль дополняют: шоколадные конфеты +3,5%, рис и черный чай +3,4%, гречка +2,9%, печенье +2,8%, маргарин +2,6%, говядина и подсолнечное масло +2,2%.

Плодоовощная продукция в среднем +2,7%, в том числе лук +18,3%, капуста +15,9%, морковь +11,5%, свекла +9,5%, картофель +4,1%, яблоки +3,7%, бананы +3%. Но еще подешевели огурцы - на 7,2%, и наконец помидоры - на 0,7%, сообщает РИА Новости.