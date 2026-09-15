С российского рынка постепенно исчезает сырный суррогат

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре подвели промежуточные итоги исполнения нацпроектов в 2026 году.
В Самаре подвели промежуточные итоги исполнения нацпроектов в 2026 году
Ученые предупредили о новой магнитной буре 16 сентября
Ученые предупредили о новой магнитной буре 16 сентября
В Самарском университете им. Королёва изготовили тестовый образец радиатора для "кубсатов"
В Самарском университете им. Королёва изготовили тестовый образец радиатора для "кубсатов"
В Кинельском районе прошло выездное совещание по капитализации территорий
В Кинельском районе прошло выездное совещание по капитализации территорий
В Октябрьске ночью тушили частный дом
В Октябрьске ночью тушили частный дом
С начала года отряд «Лиза Алерт» Самарской области получил 681 заявку на поиск человека
С начала года отряд «Лиза Алерт» Самарской области получил 681 заявку на поиск человека
Средний размер пособия по беременности для студенток вырос более чем вчетверо
Средний размер пособия по беременности для студенток вырос более чем вчетверо
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
0.08
EUR 97.76
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С российского рынка постепенно исчезает сырный суррогат

199
С российского рынка постепенно исчезает сырный суррогат

В первом полугодии производство сырных продуктов рухнуло почти на четверть. Причины - ужесточение налогового законодательства для сырных продуктов (соответственно, их подорожание) и удешевление настоящих сыров.

С начала года спрос на продукты с заменителями молочного жира (ЗМЖ), произведенные по технологии сыров, сократился на треть. За январь - июль их производство снизилось на 22,2%, до 82,4 тыс. тонн, сообщил "Российской газете" гендиректор "Союзмолока" Артем Белов.

Главным фактором он называет изменение налоговых условий. С 1 января ставка НДС для молокосодержащих продуктов с ЗМЖ выросла с 10% до 22%. Это сократило ценовой разрыв с натуральным сыром.

Кроме того, изменение налоговых правил должно было ударить по фальсификату: нарушения маркировки теперь могут одновременно рассматриваться как налоговые нарушения. В "Союзмолоке" отмечают снижение доли фальсификата по итогам собственных проверок и расчетов жирового баланса рынка. Таким образом, падение выпуска сырных продуктов отражает не только сокращение спроса, но и легализацию рынка.

Одновременно в начале года на рынке накопились запасы натурального сыра. На фоне снижения затрат на сырье и профицита предложения цены пошли вниз, а вместе с ними сократилось и преимущество более дешевого аналога, поясняет Белов.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов указывает, что производство натурального сыра за семь месяцев выросло на 4,5% год к году. Избыток предложения заставил производителей активнее использовать скидки, что дополнительно поддержало продажи. Свой вклад внес и сохраняющийся интерес потребителей к натуральным продуктам, отмечает он.

Сырный продукт - это молокосодержащая продукция, где часть молочного жира заменена растительным. Доля ЗМЖ не может превышать 50% общей массовой доли жира. Тогда как в натуральном сыре используется только молочный жир.

Впрочем, в рознице пока не наблюдают перемен. По данным председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, продукция с ЗМЖ занимает около 1% ассортимента всей молочной категории. "Существенных колебаний цен, изменений в структуре предложения и спроса мы не наблюдаем", - говорит он.

По его словам, основная часть продаж по-прежнему приходится на классические молочные продукты. То же касается сыров: устойчивым спросом пользуется продукция из традиционного молочного сырья, тогда как сырные продукты остаются дополнением к категории.

В "Руспродсоюзе" предполагают, что сегмент сырных продуктов будет постепенно смещаться из розницы в профессиональный сегмент, где такая продукция может использоваться при производстве других продуктов.

В "Союзмолоке" также не ждут исчезновения категории. При этом изменение налоговой нагрузки должно ускорить разделение рынка на натуральные сыры и сырные продукты и вытеснить продукцию с некорректной маркировкой.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
15 сентября 2026  09:51
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
121
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
14 сентября 2026  19:39
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
841
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
14 сентября 2026  17:14
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
616
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
13 сентября 2026  10:56
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
955
Сегодня, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, продолжая работу в Сызрани, встретился с сотрудниками управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс
12 сентября 2026  20:17
Вячеслав Федорищев вручил награды спасателям Сызрани
1369
Весь список