С российского рынка постепенно исчезает сырный суррогат

В первом полугодии производство сырных продуктов рухнуло почти на четверть. Причины - ужесточение налогового законодательства для сырных продуктов (соответственно, их подорожание) и удешевление настоящих сыров.

С начала года спрос на продукты с заменителями молочного жира (ЗМЖ), произведенные по технологии сыров, сократился на треть. За январь - июль их производство снизилось на 22,2%, до 82,4 тыс. тонн, сообщил "Российской газете" гендиректор "Союзмолока" Артем Белов.

Главным фактором он называет изменение налоговых условий. С 1 января ставка НДС для молокосодержащих продуктов с ЗМЖ выросла с 10% до 22%. Это сократило ценовой разрыв с натуральным сыром.

Кроме того, изменение налоговых правил должно было ударить по фальсификату: нарушения маркировки теперь могут одновременно рассматриваться как налоговые нарушения. В "Союзмолоке" отмечают снижение доли фальсификата по итогам собственных проверок и расчетов жирового баланса рынка. Таким образом, падение выпуска сырных продуктов отражает не только сокращение спроса, но и легализацию рынка.

Одновременно в начале года на рынке накопились запасы натурального сыра. На фоне снижения затрат на сырье и профицита предложения цены пошли вниз, а вместе с ними сократилось и преимущество более дешевого аналога, поясняет Белов.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов указывает, что производство натурального сыра за семь месяцев выросло на 4,5% год к году. Избыток предложения заставил производителей активнее использовать скидки, что дополнительно поддержало продажи. Свой вклад внес и сохраняющийся интерес потребителей к натуральным продуктам, отмечает он.

Сырный продукт - это молокосодержащая продукция, где часть молочного жира заменена растительным. Доля ЗМЖ не может превышать 50% общей массовой доли жира. Тогда как в натуральном сыре используется только молочный жир.

Впрочем, в рознице пока не наблюдают перемен. По данным председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, продукция с ЗМЖ занимает около 1% ассортимента всей молочной категории. "Существенных колебаний цен, изменений в структуре предложения и спроса мы не наблюдаем", - говорит он.

По его словам, основная часть продаж по-прежнему приходится на классические молочные продукты. То же касается сыров: устойчивым спросом пользуется продукция из традиционного молочного сырья, тогда как сырные продукты остаются дополнением к категории.

В "Руспродсоюзе" предполагают, что сегмент сырных продуктов будет постепенно смещаться из розницы в профессиональный сегмент, где такая продукция может использоваться при производстве других продуктов.

В "Союзмолоке" также не ждут исчезновения категории. При этом изменение налоговой нагрузки должно ускорить разделение рынка на натуральные сыры и сырные продукты и вытеснить продукцию с некорректной маркировкой.