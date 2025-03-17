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В 2024 году в России выявили более 800 тысяч человек, работающих с нарушением трудового законодательства. Это на 33 тысячи больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в Роструде газете "Известия".

В публикации сказано, что такое количество человек с серой зарплатой является лишь 1% от всей рабочей силы в России, однако в реальности неофициально устроенных в стране может быть больше. На конец 2024 года в РФ было занято 76,2 млн человек, сообщает издание со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что к работе "всерую" относятся отсутствие трудового договора, выплата заработной платы полностью или частично в конверте, а также нелегальная подработка. Отмечается, что речь идет не о нелегальных мигрантах, а о нарушениях в порядке оформления трудовых отношений россиян.

Если работодатель выплачивает свыше чем 10 сотрудникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ, с 1 января 2025 года 22 440 рублей. – Прим. ред.), а также в случае, если организация заключает договор с более чем 10 самозанятыми, и их доход превышает 20 тысяч рублей, то это тоже считается признаком нарушения.

В Роструде уточнили, что с 2022 года в России выявили более 2,2 млн человек с серой зарплатой. Почти со всеми из них удалось легализовать трудовые отношения. Сделать это можно, оформив самозанятость, индивидуальное предприятие (ИП) или сотрудничество по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), отметили в ведомстве.