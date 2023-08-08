Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников
Самарские полицейские провели для детей мероприятие в библиотеке
Самарские полицейские провели для детей мероприятие в библиотеке
Более двух тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции Куйбышевской железной дороги «Безопасные маршруты»
Более двух тысяч человек стали участниками профилактических встреч в рамках акции Куйбышевской ЖД «Безопасные маршруты»
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.49
EUR 105.44
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей

8 августа 2023 23:17
115
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей

Граждане РФ только в июле продали валюты на 44,4 миллиарда рублей. Это связано с ослабление самого рубля, считают в Банке России.

По данным регулятора, в июле российская валюта подешевела по отношению к доллару на 2,6%. Таким образом курс превысил 90 рублей за доллар. Причинами стали снижение сальдо внешней торговли и сокращение продаж валютной выручки экспортерами на 1,6%, пишет агентство ТАСС.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне не спешат переводить свои сбережения в иностранную валюту. По итогам второго квартала 2023 года прирост средств населения составил 12,8%. Большая часть сбережений остается в рублях.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
180
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
231
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
222
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
263
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
480
Весь список