Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей

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Граждане РФ только в июле продали валюты на 44,4 миллиарда рублей. Это связано с ослабление самого рубля, считают в Банке России.

По данным регулятора, в июле российская валюта подешевела по отношению к доллару на 2,6%. Таким образом курс превысил 90 рублей за доллар. Причинами стали снижение сальдо внешней торговли и сокращение продаж валютной выручки экспортерами на 1,6%, пишет агентство ТАСС.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне не спешат переводить свои сбережения в иностранную валюту. По итогам второго квартала 2023 года прирост средств населения составил 12,8%. Большая часть сбережений остается в рублях.