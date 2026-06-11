Россельхознадзор запретил ввоз всей продукции из Армении

Россельхознадзор ужесточает меры в отношении армянской продукции. С 12 июня 2026 года ведомство вводит запрет на ввоз всех подкарантинных товаров, происходящих и отправляемых из Армении. Также под ограничение попадает транзит такой продукции через территорию России в другие государства — члены Евразийского экономического союза.

«Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм, обеспечивающий безопасность и прослеживаемость отгружаемых товаров. Ранее ограничения уже вводились на отдельные категории: овощи, фрукты, ягоды, рыбу, цветы. Теперь речь идёт о полном запрете.

Напомним, что запрет на разного рода продукцию из Армении стали вводит с 30 мая. Первым делом речь шла о свежих томатах, огурцах, перцах, зеленных культурах и клубники. Тогда в ведомстве объяснили это мерой после участившихся нарушений фитосанитарных требований, пишет МК.