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Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции

10 декабря 2023 16:36
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Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции

Яйца в Россию будут поставлять из Турции. Как сообщил на своем сайте Россельхознадзор, с 8 декабря служба разрешила поставки с 17 предприятий республики.

«Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга. Ранее, с 23 ноября, Россельхознадзором была открыта возможность импорта яиц с еще четырех турецких предприятий», — говорится в сообщении службы.

В России отмечается рост цен на яйца на фоне повышенного спроса на эту продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отмечали «Известиям» в ведомстве.

Кроме того, 8 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

ФАС России со своей стороны предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Также ФАС разработала и внесла в кабмин законопроект, позволяющий пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров.

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