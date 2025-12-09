Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Роскачество назвало лучшие игристые вина России

87
Новый рейтинг Роскачества представил лучшие российские игристые вина и петнаты в рамках ежегодного проекта "Винный гид России". Об этом РИА Новости сообщили в организации.

В верхней части списка оказались образцы, произведенные на Кубани, в Ростовской области и в Крыму.

Лидерами среди изготовленных классическим способом белых брютов классическим методом, оказались и "Brut d'Or Блан де Блан" и "Brut d'Or Блан де Нуар" от "Абрау-Дюрсо" (оба – 2021 года), а также "Блан де Блан" ("Фанагория", 2019 год).

Среди белых брютов, изготовленных резервуарным методом Шарма лучшим оказался "Квинтэссенция Рислинг Зект Касание" от "Мысхако". Вторую позицию занял "Пар ла Мер. Пино Блан" ("Шато Тамань"), а тройку замкнул "Артэ Просека" от "Аристова".

"Среди розовых брютов, изготовленных классическим методом, эксперты выбрали "Пино Нуар" ("Новый Свет"), брют розовое, 2020 год, 4,41 балла; "Империал Кюве" ("Абрау-Дюрсо"), выдержанное брют розовое, 2022 год, 4,31 балла; "Розе" ("Гунько Вайнери"), выдержанное брют розовое, 2021 год, 4,31 балла", – отмечается в сообщении.

Список лучших розовых брютов, изготовленных методом Шарма, по оценке специалистов, выглядит следующим образом: "Пар ла Мер. Пино Нуар" ("Шато Тамань"), "Рутсток Кобер" ("Мысхако") и "Эндемы. Пино Нуар" ("Дербент-Вино").

Рейтинг белого полусладкого игристого возглавил "Мускат" ("Винодельня №78"), 2024 год. В категории "розовое полусладкое" первенствовал "Новый свет" ("Новый Свет"), а лучшим полусладким розовым вином, изготовленным методом Шарма, оказался "Москато" от "ЗБ вайн".

Среди полусухих вин высокую оценку получил "Мускат" ("Эссе"), полусухое белое, 2022 год. Лучшее сладкое игристое – "Тет де Шеваль" ("Поместье Голубицкое"), выдержанное сладкое белое, 2022 год.

В направлении петнатов, лучшим оказалось "Кокур Белый" ("Два брата"), игристое жемчужное вино экстра-брют белое, 2024 год – 4,40 балла, пишет Смотрим.

Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
85
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
404
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
397
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
367
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
815
