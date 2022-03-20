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Рогозин рассказал, почему не стоит опасаться за судьбу РКЦ «Прогресс»

20 марта 2022 12:41
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Рогозин рассказал, почему не стоит опасаться за судьбу РКЦ «Прогресс»

Ракетно-космическая отрасль России готовилась к санкциям и несколько лет занималась импортозамещением. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, 19 марта, во время визита в самарский ракетно-космический центр «Прогресс».

— Металл наш, приборная составляющая наша, сварка российская. Парадокс: США и ЕС приняли целый пакет санкций не только против военных заводов Роскосмоса, но и против РКЦ «Прогресс». Я спрашиваю Дмитрия Александровича (Баранова — генерального директора РКЦ «Прогресс». — Прим. ред.): «А чем нам это грозит?» А ничем нам это не грозит, по барабану нам эти санкции. Мы не зависим ни от кого, и я надеюсь, что все остальные отрасли будут брать с нас пример, — пояснил Дмитрий Рогозин.

По словам директора РКЦ Дмитрия Баранова, загрузка предприятия на 2,5 года просматривается четко. По мнению главы Роскосмоса, «Прогресс» останется по-прежнему востребованным производством в масштабах страны.

— Навигация, космическая связь, геоаналитика, основанная на снимках высокого разрешения, несмотря на то что аппарат летает на высоте 500–600 километров, цифровое телевидение — это очень важно. Вот Space-Х Илона Маска предоставляет космический интернет ВСУ и нацбатам. И у нас должен быть космический интернет, свой широкополосной интернет, чтобы никто не пытался отключить у нас доступ к информации. Интернет — это суверенное право страны. А в пределах такой гигантской страны, как наша, очевидно, что покрыть это всё оптоволоконными линиями невозможно, это будет стоить бешеных денег, только космос.

Космические аппараты, которые находятся на околоземной орбите, обеспечивают непрерывную и помехоустойчивую связь, в том числе и интернет, сообщает 63.ру.

Когда мы делаем ставку на создание вот этих национальных космических сервисов, это означает, что мы должны делать новые космические аппараты. Когда мы делаем много космических аппаратов, появляется потребность в ракетах, которые должны их вывести на орбиту. Появляется необходимость в ракетах, появляется необходимость в двигателях, то есть одно тянет за собой другое. Поэтому сегодня Роскосмос будет уделять особое внимание созданию для нашей страны стабильных и совершенно защищенных систем связи, наблюдения. В этом плане РКЦ «Прогресс» очень хорошо вписывается в эту историю, потому что производит и средства выведения, и космические аппараты, — сказал Дмитрий Рогозин.

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